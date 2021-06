Cílem je dát všem vědět o tom, co se v Sokole děje a podpořit společnou pohybovou aktivitu. Jedná se o celoevropské projekty pořádané mezinárodní organizací ISCA.

V letošním roce jsou to následující projekty: 1. MOVE WEEK 2021 – akce Druhé cvičení v přírodě (čchi-kung) je naplánována na úterý 1. června. Sraz v 18:00 hodin na hřišti Sokola v Klášterní ulici, odkud se po organizátorem určené trase vydáme k Papírenskému parku a po krátkém cvičení se vrátíme zpět na hřiště Sokola (nejpozději v 19:30 hodin).

Zvolená trasa měří 1,6 kilometru, to je vzdálenost jedné míle, jejímž zdoláním se zapojíme do dalšího projektu: 2. EVROPSKÁ MÍLE – do akce Pohybem ke zdraví se od 31. května do 3. června může ve cvičebních hodinách zapojit každý (všechny věkové kategorie včetně zdravotně hendikepovaných), kdo chce překonat vzdálenost 1 míle (1,6 km) formou chůze, běhu, jízdy na kole, kolečkových bruslích nebo dalšími způsoby pohybu a tuto vzdálenost darovat.

Darované míle umožní organizaci ISCA poskytnout peněžní dar nadaci The Daily Mile Foundation, která se snaží přimět ještě více dětí k pohybu. Chce, aby školní děti uběhly každý školní den alespoň jednu míli, což jim zabere cca 15 minut. Určená trasa: Start na hřišti Sokola – Klášterní ulice – Jiráskovo náměstí – Habrmannova ulice – Liliová ulice – Habrová ulice – Papírenský park – Hradišťská ulice – Cíl opět na hřišti Sokola. Tělocvičná jednota Sokol Plzeň V srdečně zve všechny příznivce sportování k účasti na výše uvedených akcích i k pravidelnému cvičení. Nabízí cvičební hodiny dětí s rodiči, předškolních dětí, žactva, Pilates, kalanetika, zdravotní cvičení, jóga, čchi-kung, florbal.

Hana Vochocová