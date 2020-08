Tábor byl díky viru Covid 19 v ohrožení, ale naštěstí jej za přísnějších opatření bylo možné zrealizovat. Každý den je dětem měřena teplota a pro všechny mají organizátoři připravené roušky, rukavice a nechybí ani dezinfekce. Příměstský tábor se odehrává ve Škodalandu u Borské přehrady. Prostory zajistil MO Plzeň 3 a zdravotní dohled nad dětmi převzal Rescue Service, který jej vykonává po celou dobu konání tábora.

Program tábora je velice pestrý. První den děti přivítal starosta MO Plzeň 3, Mgr. David Procházka a také pan místostarosta ing. Petr Baloun. Za HZS Plzeňského kraje děti navštívil brigádní generál Ing. František Pavlas a za MP Plzeň děti přišli přivítat Mgr. Marek Šilhan a Bc. Pavel Beránek, MBA. Po slavnostním zahájení děti hrály seznamovací hry a po obědě navštívily muzeum hasičské techniky ve Zbiroze, kam je odvezl červený hasičský autobus, což samo o sobě bylo zážitkem, protože v takovém autobuse se hned tak někdo nesveze. Ještě před odjezdem děti snědly nanuky, které jim přinesl starosta Mgr. David Procházka a také byly dětem rozdány dárky v podobě reflexních čepic a čelovek. Ty ihned druhý den užily na výletě v Milovicích, kde navštívily dětský park Mirákulum. Zde měly děti zaručený celodenní program plný her a zábavy, i když počasí úplně ideální nebylo. Nicméně to nikomu zábavu nepokazilo. Ve středu si děti užívaly program v areálu Škodaland, kde vše po celý den zajišťovala Městská policie Plzeň. Například zde proběhla ukázka práce psovoda MP Plzeň, děti si mohly vyzkoušet jízdu na vozítku segway apod. Ve čtvrtek se děti ještě podívají do Plaské ZOO, kde si i zahrají minigolf. Bohužel déšť začátkem týdne naplánované koupání pokazil, ale věříme, že si to děti koncem týdne ještě vynahradí. Závěrečný den bude nejen ve znamení sportovních disciplín v podobě Olympiády, ale také nesmíme zapomenout ani na šikovné ruce naší kolegyně Bc. Jany Černé, MBA, která si pro děti připravila ruční dílny. Děti si například budou zdobit výtvarnou technikou batohy nebo budou vyrábět okrasné lampy. Na úplný závěr se vyhlásí vítězové jednotlivých disciplín, rozdají se drobné dárky od všech organizátorů a celý tábor se zakončí posezením s rodiči v místní restauraci.

Andrea Vlčková