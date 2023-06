Tak nám skončila jarní sezona a můžeme se pomalu připravovat na letní soustředěni a nový ročník. Z pohledu trenérů plzeňských ragbistů se tato část sezony povedla. Sice se ragbisté nevyhnuli nemocím, ale naštěstí nepřišlo žádné zranění.

Ragbistům RC Plzeň skončila sezona. Snímek ze zápasu U8 Plzeň - Sparta. | Foto: RC Plzeň

Slova trenérky nejmladších hráčů Aleny to potvrzují. Kategorie přípravky U6 se od začátku jarní sezony potýkala s vyšší nemocností dětí a tím pádem i nižší účastí dětí na tréninku. To se ale zlepšilo s nástupem hezkého počasí, a tréninky již byly v plném proudu. Děti měly možnost předvést své dovednosti na několika regionálních turnajích a můžeme říct, že v konkurenci svých vrstevníků obstály na jedničku. Od září bychom v našich řadách rádi přivítali nováčky, kteří doplní náš tým štěňátek, abychom i v nadcházejících sezonách mohli směle konkurovat ostatním týmům.

V kategorii U8 (děti do 8 let) to bylo obdobné. Naši hráči ukázali ostatním týmům, že nejsou jen do počtu. Předváděli kombinace, které se naučili při tréninku, a které okoukali od svých soupeřů. Každým turnajem se posouvali jejich dovednosti a každým vyhraným zápasem rostla chuť hrát víc, jak řekli trenéři Andrea a Štěpán.

Hráči v desítkách se rozehráli a šlo jim to dobře. Část hráčů vytvořila s hráči ze Sedlčan a Rakovníku společný tým, a i když na souhru bylo vždy pouze pár minut, projevila se touha po výhře a nabrané zkušenosti z domovských týmů jako klíčové vlastnosti pro hru, která byla vždy hrozbou pro ostatní týmy. Výhry společného týmu a radost hráčů byly vždy utvrzením, že se vyplatí investovat čas jak do hráčů, tak do společného projektu jakým je AMMOR (AMMOR - asociace mladých a malých oddílů ragby). Další část plzeňských desítek vytvořila samostatný tým, který se také velice dobře prezentoval na turnajích v rámci širšího regionu - část západních a středních Čech, Českých Budějovic a Prahy.

Zakončením sezony byla pro U8 a U10 účast na speciálním turnaji v Kralupech nad Vltavou - Havran Cup. Na tomto turnaji hrají hráči v týmech namixovaných z různých týmů. Hráči se musí ve vybraném týmu rychle sehrát a předvést herní prvky, které se naučili během celého roku. Úžasná a krásná zkušenost pro malé hráče.

Asi největším zážitkem letošní sezony byl pro kategorii U12 výjezd a reprezentace AMMORu ve Francii. Vybraní hráči se prezentovali na hřišti v Angoulême, kde byli víc než důstojným soupeřem týmům z širokého regionu. V základní skupině - 3 výhry a jedna prohra (technická 5ka) - ukázali hráči AMMORu, že se dokážou postavit týmům s daleko větší základnou hráčů a ragbyovou tradicí, než jaké mají české týmy.

Celkově se hráčům U12 v sezoně dařilo. I přestože se někdy nepodařilo postavit jednotný tým, tak v rámci AMMORu se kluci vůbec neztratili a důstojně hájili barvy klubu RC Plzeň. Děti se učí základům rugby, jak technickým prvkům jako jsou přihrávky, chytání míče, skládky a pokládky, tak i duševním hodnotám jako je čestnost, nadšení, soudržnost, respekt a disciplína. Škoda jen že v Plzni a blízkém okolí je rugby zastíněno tradičními sporty jako je fotbal, hokej a další sporty. Ale jak říká trenér U10 David, je dobře, že děti sportují, jen bychom potřebovali, aby zavítali i k nám posílili naše řady, už jen proto, že u nás nikdo nesedí na lavičce jako náhradník. Tak všem ragbistům a dalším sportovcům hezké prázdniny a na podzim opět na hřišti.

trenéři RC Plzeň