Vystudoval tehdejší České státní reálné gymnázium (dnešní Masarykovo) na Klatovské třídě, jež dokončil za Protektorátu v r. 1940. Na této škole poznal svou celoživotní manželku Zdeničku, se kterou se po devítileté známosti oženil. Vzhledem k tomu, že Němci v době okupace zavřeli vysoké školy, Vladimír začal pracovat jako pomocný redaktor v deníku Nová doba a později byl zaměstnán jako zřízenec v městské nemocnici, čímž si u kamarádů vysloužil přezdívku „Bacil“. Ihned po osvobození v srpnu 1945 začal studovat lékařskou fakultu v Praze, později přestoupil na nově zřízenou lékařskou fakultu UK v Plzni.

Jeho profesionální kariéra začala nástupem do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, kde bylo pod vedením přednosty prof. Zdeňka Kunce vytvořeno oddělení neurochirurgie. Setkání s profesorem Kuncem bylo pro Vladimíra Beneše osudové. Stal se jeho asistentem a v roce 1956 jeho zástupcem na nové Neurologické klinice FVL UK v Praze. V období 1978–1992 pracoval ve FN Motol, kde založil samostatné oddělení dětské neurochirurgie.

V minulosti pořádal Evropský neurochirurgický kongres (1971, Praha) a Světový sjezd dětské neurochirurgie (1992, Praha).

Vladimír Beneš provedl celkem 4300 operací, (včetně obecně chirurgických), z toho asi 2000 mozkových, 600 páteřních a něco přes 500 plotének. Kromě své domovské nemocnice operoval v mnoha dalších městech nejen naší republiky. Jako uznávaný odborník byl zván na vědecká sympozia, přednášel po celém světě.

Je nutné zmínit mimopracovní aktivity. S jakým nasazením pracoval ve svém oboru, tak se stejným nadšením i sportoval. Na začátku války spolu s mladším bratrem Zbýšou a dalšími kamarády založili sportovní klub VPK Radbuza Plzeň, kde hráli volejbal, tenkrát dokonce 1. ligu.

Volejbalu a Plzni zůstal Vladimír věrný, i když se přestěhoval do Prahy. Pravidelně sem dojížděl za svými přáteli až do pozdního věku, v roce 1945 založili tradici - na Štědrý den hráli volejbal venku za každého počasí, což jim vydrželo až do roku 2008. Stejně jako volejbal, miloval tenis. Ten hrál do svých 90 let a do tohoto věku i pravidelně lyžoval. Ve Štěnovicích, kde měli Benešovi letní „chaloupku“, hrál s místními usedlíky nadšeně fotbal.

Zrození neurochirurgické dynastie Vladimírů Benešů:

V roce 1953 se manželům Benešovým narodil syn Vladimír, dnes světově uznávaný neurochirurg, který je od roku 1997 přednostou Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK.

V r. 1979 přišel na svět vnuk Vladimír, po otci i dědečkovi také neurochirurg, dnes pracuje na neurochirurgickém oddělení Nemocnice Motol.

Prof. Vladimír Beneš byl v posledních letech za zásluhy ve svém oboru několikrát navržen na státní vyznamenání. Bohužel, doposud mu pan prezident vyznamenání neudělil. Tolika lidem zachránil život, kdo více by si toto ocenění zasloužil? Proto jsme my, kamarádi z volejbalu, Vladimírovi předali vlastní ocenění. Není sice státní, ale je od srdce.

Přejeme Vladimírovi „Bacilovi“ a jeho milé manželce Zdeničce pevné zdraví, aby se ještě dlouho těšili z úspěchů své rodiny.

Věříme a doufáme, že se brzy uvidíme osobně.

Jaroslav Špelina a kamarádi z volejbalu - „Bizoni“