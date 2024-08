Velmi zdařilá instalace zachycuje průřez tvorbou legendárního devadesátiletého plzeňského fotografa Jiřího Plzáka a je pořádaná k jeho loňskému životnímu jubileu. Jiří Plzák proslulý fotoateliér U Zvonu vedl přes tři desetiletí. Počátkem padesátých let 20. století se vyučil u družstva Fotografia zmíněného ateliéru a jako vedoucí zde působil od šedesátých let až do odchodu do důchodu v roce 1993.

Obsáhlá retro výstava, jejímiž autory jsou Iva Tománková a Jan Balcar, představuje především Plzákovu portrétní tvorbu dětí, dospělých či plzeňských malířů, pestrá škála je i svatebních fotografií. Obsáhlá jsou tabla mnoha umělců, členů Divadla J. K. Tyla v Plzni. Z let 1975–1985 je to například významná operní pěvkyně Lilka Ročáková, z oblasti baletu nechybí tváře předních sólistů Libuše Králové, Jiřího Žaluda a dalších. Rok 1965 je rovněž zastoupen portréty známých osobností, jimiž byli mimo jiné Jana Hlaváčová nebo tehdejší člen Divadla Alfa Jiří Grossmann.

Další prezentovanou oblastí je fotografova dokumentární činnost, zachycující i snímky z roku 1968 a 1989. K vidění je také řada cen, které během svého plodného fotografického života získal.

Cenná expozice, kterou autor věnoval Západočeskému muzeu v Plzni, je k vidění do 3. listopadu 2024 a jistě stojí za zhlédnutí.