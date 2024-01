Plzeňská rodačka Eva Roučka emigrovala v roce 1979 do Francie, po letech v zemi galského kohouta ale zakotvila na statku v Břasích na Rokycansku. Celosvětově uznávaná výtvarnice nyní bude vystavovat v plzeňské Galerii Hess.

Eva Roučka. | Foto: Jaroslav Kreisinger

Vernisáž expozice s názvem Malá Velká Eva Roučka se koná ve vinotéce Galerie Hess (Na Roudné 59) ve čtvrtek 1. února v 18 hodin. Akce se výtvarnice zúčastní i osobně a návštěvníci tak mají šanci seznámit se blíže se zajímavou umělkyní. Hostem vernisáže bude její dlouholetá přítelkyně Jana Zemanová, která zajistí přednes. Příchozí se mohou těšit i na vystoupení žáků ZUŠ Sokolovská pod vedením Veroniky Ernestové.

Životní příběh Evy Roučka je nevšední. Modelovat začala už v šesti letech a vydrželo jí to dosud. Její díla naleznete v muzejních sbírkách po celém světě. Například v Mexiku, Japonsku, Švýcarsku nebo Německu. Poslední dva měsíce loňského roku působila v Číně. Své místo má i ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni.

Pro Evu Roučka je charakteristická energičnost a výtvarná všestrannost pohybující se od designérské práce s keramikou, porcelánem, sklem až po klasickou sochařinu, která ji přivedla ke spolupráci s prestižními francouzskými a evropskými firmami. Sochařkou chtěla být už od útlého mládí, na VŠUP do Prahy se jí navzdory kádrování podařilo dostat až na posedmé. Mezitím se vyučila aranžérkou, písmomalířkou a úspěšně absolvovala také Hollarovu školu grafickou.

„Ačkoliv mě na VŠUP nakonec přijali, studia jsem nedokončila. Nemohla jsem snést tísnivou atmosféru, kterou normalizační režim dokázal otrávit i prostředí na umělecké škole, a tak jsem se ve čtvrtém ročníku studia v roce 1979 rozhodla odejít do Francie, kde mě hned přijati jako asistentku profesora na pařížské Umprumce (ENSAAMA),“ vypráví Eva Roučka, která poté žila ve Francii 35 let jako svobodná výtvarnice.

„Keramika je jediný materiál, na který mohu jít holou rukou,“ prohlašuje. Proto sochy z ní jsou naplněny úžasnou energií a barvitou výrazovostí, která je autorce vlastní. Ale nebrání se objevovat i nové materiály, například dřevo, v němž si vytvořila stejně osobitý styl jako v keramice. Její rozměrné dřevěné sochy najdete ve Finsku, Kanadě, Německu nebo Itálii. „To co mám, jsem si vypracovala, vypozorovala sama. Nikdy jsem nic neokopírovala, to by bylo pod mou úroveň, a nové výrazové prostředky, které přišly během mého života, byly jen novou barvou na mé paletě, nikdy nebyly cílem. Řiďte se tím, mladí. Buďte hrdí, ale pilní a zvídaví víc, než je povoleno,“ říká Eva Roučka.

Její výstava v Plzni na Roudné potrvá do 29. února.