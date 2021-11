Senioři spolu se zaměstnanci plzeňské Domovinky fotili kalendář v rámci volnočasových aktivit již po páté

Nový kalendář plzeňského stacionáře Domovinka. | Foto: Bohumila Hajšmanová

Kalendář vyšel jak v nástěnné, tak ve stolní variantě. Je plný povedených fotek seniorů, přičemž každá fotka vypráví nějaký příběh. „Tento nápad vznikl před pěti lety, kdy jsme v rámci volnočasových aktivit seniory fotografovali v různých kostýmech. Těch snímků tehdy bylo tolik, že jsme se rozhodli vytvořit z nich kalendář. No a dnes už to máme skoro jako tradici“, popisuje s úsměvem na tváři ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová. Realizaci tohoto projektu vzali do rukou přímo zaměstnanci Domovinky, vedoucí stacionáře Olina Čechová se postarala o samotné fotografie a Tereza Klausová dala portrétům grafické zpracování.