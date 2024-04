Návštěvníci roadshow STILL ČR si osahali manipulační techniku a řídili vysokozdvižné vozíky.

Společnost STILL ČR představila v Plzni různé vysokozdvižné vozíky, během její show si své umění vyzkoušeli i studenti Střední průmyslové školy dopravní. | Foto: se svolením společnosti STILL ČR

S elektrickými vozíky a další manipulační technikou, která se využívá v intralogistice, se mohli zblízka seznámit návštěvníci roadshow společnosti STILL ČR. Zábavnou akcí v Plzni, která se konala 18. dubna, provázel moderátor Petr Rychlý.

Svou historicky první roadshow společnost zaměřila především na manipulační techniku řady STILL Classic Line. Návštěvníci viděli například nové elektrické vysokozdvižné vozíky RCE, které jsou určeny pro méně a středně náročné, převážně jednosměnné provozy. Na požadované místo přemístí až 3,5 tuny, a to až do výšky 6,5 metru.

„Zájemci měli jedinečnou příležitost prohlédnout si všechny detaily našich nových vozíků RCE – pohodlnou a prostornou kabinu řidiče, ovládací prvky, zdvihové zařízení, bateriový prostor i stožár,“ uvedl regionální ředitel STILL ČR Roman Schlenz a doplnil: „Ti, kdo disponují potřebným oprávněním, si ovládání vozíků také vyzkoušeli naostro v soutěžních jízdách zručnosti.“

Kromě zájemců z řad stavájících profesionálů navštívili plzeňskou akci také ti teprve budoucí ze Střední průmyslové školy dopravní, která nabízí jako jeden z oborů komplexní logistiku. I studenti si mohli vyzkoušet svou zručnost jízdou s ručním paletovým vozíkem. Jak se ukázalo, většina budoucích logistiků nezahálí, a tak práci s ručním paleťákem dobře znají z brigád.

„Velký zájem účastníků nejen o nové stroje, ale také o oblast bezpečnosti provozu manipulační techniky nás moc nás potěšil. Rádi jsme navázali kontakt se zdější střední školou a těšíme se na budoucí spolupráci. Jsme rádi, že si navzdory nepřízni počasí akci všichni užili.“

První zastávkou roadshow byly 11. 4. České Budějovice, následně se přesunula do Plzně a poslední bude na řadě 16. 5. Olomouc.

Společnost STILL ČR v tuzemsku působí od roku 1993. Nabízí manipulační techniku a intralogistická řešení pro potřeby všech druhů skladových provozů. Zaměřuje se na inovace nejen na poli technologií, pohonu manipulační techniky, automatizace a digitalizace, ale také například chytrých řešení uspořádání skladu, včetně dodávek regálových systémů.