V metropoli západních Čech, která se může pochlubit slavnou průmyslovou i pivovarnickou historií, najdou návštěvníci historické skvosty, výtečné restaurace i příjemně sousedskou atmosféru na farmářských trzích. Plzeň je navíc skvěle dostupná autem i vlakem. Z Prahy sem po silnici i po kolejích dojedete za hodinu.

S prohlídkou města je dobré začít na věži katedrály sv. Bartoloměje. Její špička sahá až do výšky 102,26 metru a je tak nejvyšší ze všech církevních staveb v republice. Po zdolání skoro tří set schodů se otevře výhled na celé historické centrum a za jasného počasí jsou vidět i Alpy. „Návštěvníky jistě upoutá pohled na rozložení uliční sítě kolem náměstí Republiky. Z ptačí perspektivy je možné nahlédnout do atrií jednotlivých domů. Z kostelní věže je dobře patrný také okruh tvořený sady, který jako zelený prstenec odděluje historické jádro města od širšího centra v místech, kde se dříve nacházely městské hradby,“ popisuje historička Adéla Šmausová ze Západočeského muzea v Plzni.

Po obhlídce svrchu je čas poznat krásy plzeňských ulic i zblízka. Na náměstí Republiky na zájemce čekají kromě katedrály i další turistické zajímavosti. Výrazným prvkem jsou zejména tři moderní kašny v rozích náměstí, které mají mezi obyvateli Plzně i turisty zanícené příznivce i odpůrce. Tvoří je pozlacené chrliče symbolizující tři postavy z městského erbu – anděla, chrtici a velblouda.

Pohled vzhůru odhalí výzdobu od Alše

Ať už se pak z náměstí návštěvníci vydají na procházku k Velkému divadlu, nebo třeba k Františkánskému klášteru, byla by škoda si cestou důkladně neprohlížet samotné okolí. „Při pohledu vzhůru zjistíme, že historické domy na svých fasádách skrývají mnohé detaily. Patnáct zdejších domů dodnes nese malby od Mikoláše Alše,“ dodává historička Šmausová.

Koho už od procházení ulicemi bolí nohy, najde ideální místo k odpočinku v parku Mlýnská strouha, jíž se přezdívá plzeňské Benátky. Původně šlo jen o slepé rameno řeky Radbuzy, které pohánělo mlýn a sloužilo jako zásobárna vody. Po důkladné rekonstrukci se v roce 2010 proměnila strouha a její okolí v malebný park, kde mohou místní lidé i turisté odpočívat, občerstvit se a kochat se výhledem na jezírko a pozůstatky městského opevnění.

V podzemí se skrývali obyvatelé i zrající pivo

Kromě průzkumu města seshora je v Plzni možnost nahlédnout i pod povrch při prohlídce plzeňského podzemí, které ukrývá chodby, sklepy a studny budované už od konce 13. století. V některých oblastech byly sklepní prostory i ve třech patrech nad sebou. „Sklepení bylo důležité v dobách války, kdy se v něm mohli ukrývat obyvatelé a zásoby potravin. Právě stabilně nízká teplota v podzemí se uplatnila i ve výrobě piva, které ve sklepech takzvaných právovárečných domů kvasilo, zrálo a skladovalo se,“ vysvětluje Helena Mařanová z organizace Plzeň – TURISMUS.

Vstup na prohlídku podzemí je přímo v historickém právovárečném domě, v němž sídlí také Pivovarské muzeum. Zájemci o zajímavosti z výroby piva si přijdou na své také při prohlídce pivovaru Plzeňský Prazdroj, jenž patří k symbolům města. Právě tady se v roce 1842 zrodil pravý plzeňský ležák a stal se vzorem pro dvě třetiny v současnosti existujících piv, která se po celém světě označují výrazy pils, pilsner nebo pilsener. Prohlídky podzemí i pivovaru, stejně jako další zajímavá místa spojená s Plzeňským Prazdrojem, bude opět možné navštívit už 25. května.

V centru města sídlí rovněž řada podniků, které dokazují, že do Plzně se vyplatí zajet nejen za skvělým pivem, ale též za vynikající gastronomií. Ve stejném domě jako zmiňované Pivovarské muzeum je slavný Šenk na Parkánu, kde k čepované plzni hosté ochutnají to nejlepší z české kuchyně. Řadu skvělých restaurací a kaváren lze najít také v městských sadech nebo v okolí katedrály. Příkladem budiž restaurace a šenk Lékárna, která přináší do tradiční české gastronomie neotřelé nápady.

Vzpomínky na židovské obyvatelstvo připomínají Loosovy interiéry

Při návštěvě Plzně by byla škoda opomenout památky spojené s židovským obyvatelstvem. Z novější doby jmenujme unikátní interiéry, které vytvořil geniální architekt Adolf Loos pro židovskou klientelu a které si nyní si mohou návštěvníci prohlédnout při speciálních komentovaných prohlídkách. A z doby dávnější se Plzeň může pochlubit majestátní Velkou synagogou, která patří k největším na světě. „V současnosti mohou návštěvníci tuto stavbu obdivovat pouze zvenčí, protože tu až do konce roku 2021 bude probíhat rekonstrukce. Otevřená bude ovšem pečlivě restaurovaná Stará synagoga s přilehlým památníkem obětí holokaustu a volně přístupné jsou dva židovské hřbitovy na okraji města,“ říká tajemník plzeňské židovské obce Karel Žáček. O historii Velké synagogy a osudech židovských obyvatel města se lidé více dozvědí na komentovaných prohlídkách města, které se budou konat v létě.

Jak postupně ustupují omezení nařízená vládou kvůli koronaviru, ožívá také turistický ruch. Plzeň nabízí spoustu zajímavých památek ze všech historických období, je rájem pro milovníky piva a umí skvěle pracovat s bývalými industriálními prostory, kam se opět vrací život. K tomu návštěvníkům poskytne vysokou úroveň služeb. „Hoteliéři, restauratéři, průvodci a další profese se už opožděného začátku sezony nemohou dočkat. Novinku pro letošní sezonu představují komentované prohlídky historického centra, které jsou pro hosty ubytované v plzeňských hotelích a penzionech zdarma,“ doplňuje Mařanová.

Petra Hanzlová