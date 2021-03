„Tým plzeňské fakultní nemocnice svádí už od jara minulého roku vysilující boj s neviditelným nepřítelem. Všichni zaměstnanci těch oddělení, na nichž o pacienty s onemocněním covid-19 pečují, pracují v zájmu oněch bezmocných, kteří už často nemají síly a jejich život je tak v rukou zdravotníků. Ti pracují pod neustálým tlakem v obavách o zdraví i životy svých pacientů. Každý den se do tohoto boje znovu vracejí a bojují v infekčním prostředí oblečeni do nepohodlných ochranných oděvů, a přesto projevují neuvěřitelnou empatii. Pro mě jsou skutečnými hrdiny,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa, proč město pomáhá FN Plzeň také formou darů pro její pracovníky.

„Vážíme si každé pomoci a každé podpory a moc oceňuji to, že spolupráce mezi naší fakultní nemocnicí a městem Plzní je na skvělé úrovni, dokonce je možné mluvit o výborné symbióze, kterou nám mnohé jiné fakultní nemocnice mohou i závidět. Myslím si totiž, že my tady v Plzni jsme jediní v České republice, kde mezi městem a fakultní nemocnicí tak pevný vztah funguje. Je oboustranný – pomáháme si navzájem, a tak by to mělo být,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

„V takzvaném covidpásmu pracuje 782 zdravotníků,“ připomněla Ivana Witová, vrchní sestra II. interní kliniky FN. Uvedla, že služba v nemocnici je pro ně všechny po roce trvání koronavirové krize hodně náročná a všichni tito pracovníci se ocitají na hraně svých sil. „Přesto se snažíme, aby alespoň někdy nechyběl optimismus a dobrá nálada. Jsme ve vlaku, který zatím jede a jede, ale snad taky někdy zastaví. Na to se těšíme,“ usmála se Ivana Witová a dodala, že tuhle ‚cestu vlakem‘ jim zpříjemní dary od města. „Můžeme si díky nim v přestávce nebo po službě dát ke svačině kávu či čaj a něco dobrého k tomu zakousnout. A jsme moc rádi, že mezi dary je i drogerie, například sprchové gely, protože strávit osm hodin v ochranných oděvech je hodně náročné a sprcha po směně je opravdu nezbytná nutnost,“ poznamenala Ivana Witová.

Pomoc města vytížené FN nemocnici nekončí. Její ředitel Václav Šimánek vítá, že už tento týden, tedy v době, kdy v celé republice platí zpřísněný nouzový stav, který uzavřel také mateřské školy i výuku v prvních a druhých třídách základních škol, rozšíří město Plzně ve svých vybraných zařízeních péči o děti zdravotníků i dalších zaměstnanců integrovaného záchranného systému. „To je pomoc, kterou nyní velmi potřebujeme. My jsme v uplynulých týdnech docílili toho, že celý personál naší nemocnice je proti onemocnění covid-19 očkovaný, tím jsme minimalizovali nemocnost našich pracovníků. Nicméně v okamžiku, kdy se zavřou mateřské školy a nejnižší třídy základních škol, musejí se naši pracovníci postarat o své děti. Pokud bychom nenašli pomoc v podobě péče o jejich děti, museli by zůstat doma a na svých pracovištích by chyběli,“ vysvětlil ředitel FN Václav Šimánek.

Město Plzeň už od 4. ledna zajišťuje ve svých dvou základních školách, 26. a 31. ZŠ, péči o děti zdravotníků, hasičů či policistů nebo záchranářů. Jde o děti, jež jsou žáky 3. až 5. tříd. Nyní bude tato péče, jež je vykonávána s dodržením všech hygienických opatření, rozšířena i o žáky mateřských škol a žáky 1. a 2. tříd škol základních.

Hana Josefová