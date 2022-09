Věnuje se i spolupráci s mladšími kolegy. V posledních letech to byl zejména o generaci mladší písničkář a žák Petrovy školy Zdeněk Hamřík, se kterým občas společně koncertují i lektorují na muzikantských školách. Petr Rímský zazářil ve druhé polovině 80. let v nejslavnějším období Porty navštěvované více než 30 tisíci diváků. Mezi tehdejší elitu písničkářských osobností se zařadil například písněmi "Blues o hvězdě" a "Křídla a kopyta", za něž obdržel autorské Porty (1986 a 1988), nebo písněmi "A ještě radši se vracím", "Šašek" a dalšími. Petr Rímský je také skvělý a srozumitelný teoretik a kytarový pedagog působící dvacet let v kurzech Muzikantské školy, kterou založil a která nese jeho jméno.

Je autorem hudebně naučných publikací "Akordy a jak na ně… 1440 kytarových akordů", "Na kytaru od začátku", "Hudební nauka 1-3", beletrie "Ze života muzikantského" atd. V 90. letech působil jako hudební publicista, šéfredaktor, ale i vydavatel časopisu "HITBOX - magazín s písničkami", v někdejším stejnojmenném nakladatelství vydal řadu výborně zpracovaných kompletních zpěvníků (K. Kryl, J. Nohavica, K. Plíhal, W. Daněk, J. Ledecký, Fleret, Evergreens 1-4), asi 1.000 písní jako přílohy zmíněného magazínu, a řadu dalších muzikantských příruček.

Petrovi také vyšlo profilové album "Zákon o zachování lásky", na kterém mimo jiných skvělých hudebníků účinkuje i Petrův syn Štěpán Rímský, hrající na fagot a kontrafagot. Petr Rímský, který vystoupí se svojí skupinou Misitu a říká: "V Plzni v knihovně hrávám se svými přáteli velmi rád. Úžasná atmosféra a vlastně i akustika, blízkost diváků fyzicky téměř na dosah, ale především duchem (snad úplně na dosah). Není to žádné "pojď na pivo, někdo tam prý dnes hraje", což jsou místa, kde zásadně nehrávám. Mezi knihami zásadně ano a rád. Zahraji s mou milou partou Misitu.“ A na co se mohou návštěvníci plzeňského koncertu těšit? "Přece na písničky, poezii, dobrou náladu, skvělý zvuk, příjemné prostředí knihovny a krásné mladé lidi, kteří nenápadně stárnoucího písničkáře podporují hlasy, nástroji a energií. Tak si rezervujte kousek času a napište si to, dejte vědět dobrým lidem a já se budu těšit, že si nějakou zazpíváme i spolu.“

Za příspěvek děkujeme Janu Albrechtovi.