Pečete velikonoční jidáše, mazance či nádivky? Pošlete nám recept

Čtenář reportér





Co by nemělo chybět na vaší velikonoční tabuli? Kromě mazanců také jidáše z kynutého těsta! Podle křesťanské tradice by se měly péct na Zelený čtvrtek. Jak je ale možné, že jsou tak vláčné a naprosto neodolatelné? Protože se po dopečení potírají medovou směsí provoněnou kardamomem a skořicí.

Velikonoční jidáše. | Foto: Regionální potravina