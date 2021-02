70. MŠ ve Waltrově ulici ve Skvrňanech je místo plné dětí, smíchu, her a zábavy. Ale i místo, kde se děti scházejí se svými kamarády a učí se nové věci, které v životě budou potřebovat. Jsou to nejen znalosti s čísly a písmenky, ale poznávají i jiné hodnoty – například přátelství, úctu k sobě i k druhým a radost z dobře vykonané práce.

Děti ze školky ve Skvrňanech kreslily nemocnici. | Foto: Šárka Langa

Tento týden jsme si s dětmi povídaly o zaměstnání jejich rodičů, prarodičů, tetiček a strýčků. Dozvěděly jsme se spoustu zajímavých věcí a mezi všemi jsme si vyprávěly i o maminkách, které pracují ve zdravotnictví. Zvláště v dnešní době se děti rozpovídaly o tom, jaké je to u lékaře, v ordinaci, co jim vypráví rodiče o svých pacientech, nebo co občas zažily i ony samy.