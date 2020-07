Ten titulek vypadá neškodně, jako plácnutí pádlem do hladiny Boleveckého rybníka, ale aktivismus věrozvěstů nového, údajně lepšího světa, se šíří světem s mnohem větší intenzitou než koronavirus COVID-19. V USA mají namále loga týmů Chicago Blackhawks (hráli tam i Plzeňané Milan Tichý a Jaroslav Špaček) a Columbus Indians (baseballová NLB). Majitel klubu Washington Redskins (NFL amerického fotbalu) už podle dnešní zprávy zbaběle podlehl aktivistickému tlaku a klub s 90letou tradicí přejmenuje. Indiáni v logu těchto týmů jsou prý projevem rasismu a urážejí prý původní obyvatele severní Ameriky. Obávám se, že vedení zbývajících dvou amerických klubů se zachová stejně jako majitel Redskins, stejně jako pořadatelé automobilové Formule 1 nebo cyklistické Vuelty, kteří podlehli tlaku feministických aktivistek a „vygumovali“ ze startovních roštů či podií krásné dívky, které k těmto závodům neodmyslitelně patřily. Že se šéfové klubů zachovají jako srabi, aby měli klid a nebyli skandalizováni jako údajní rasisti.

Všichni Plzeňané vědí, proč hokejisté mají ve svém logu hlavu Indiána, je to symbol 2. pěší divize US Army, která v pětačtyřicátém osvobodila Plzeň a vznikla už v roce 1917. Hokejisté Plzně od roku 2009 vzdávají svým Indiánem hold osvoboditelské armádě. Jen idiot může tvrdit, že to logo je rasistické či urážlivé vůči Indiánům. Stejně jako loga klubů z Chicaga, Columbusu či Washingtonu.

Tsunami rasové, genderové, politické i náboženské korektnosti, stejně jako ekologistické šílenství, se nezadržitelně valí světem, levičácký aktivismus válcuje normální konzervativní hodnoty. Už si zvykáme, že se přejmenovávají ulice i obrazy s více než staletou historií, že se přepisují pohádky, protože nerespektují genderovou rovnost a zakleté princezny zachraňují stateční princové a není to naopak, že už vadí i bílý heterosexuál James Bond, že se má místo máma a táta říkat rodič 1 a rodič 2, že Evropská unie uznává již přes 60 pohlaví, že klasická hudba je prý rasistická, protože jejími skladateli byli a jsou běloši, že se boří sochy historických velikánů světových dějin, díky nimž se civilizace posouvala kupředu, že termíny manžel a manželka se mají nahradit neutrálním slovem partner…

Kde ten idiotismus dnešní sebedestruktivní tzv. vyspělé západní společnosti skončí? Netuším. Vím jen, že všelijakým samozvaným tvůrcům „lepšího vyváženějšího světa“, zaplevelujícím náš život nesmysly, je třeba se postavit. Třeba jen prostým uhájením svého loga, aktivistům navzdory. Titulku, zmíněnému v úvodu tohoto otevřeného dopisu, je třeba říci jasné a důrazné NE.

Jaroslav Pomp