V roce 1913 byla v lese Vysoká u Hradčan (nedaleko dnešní skládky) zavražděna osmnáctiletá Barbora Koskubová (*20.1. 1895) z Hradčan.

Sloužila na hájovně a choť hajného jí poslala do Dobřan pro švestky na koláč. Koskubová švestky koupila, ale domů už je nedonesla. Soudní protokol uvádí: „Po desáté hodině hajný František Kasl, který seděl při otevřeném okně fořtovny, zaslechl z lesa bolestné výkřiky. Vyšel ven, aby se rozhlédl, co se děje. Po několika krocích zaslechl v lese štěkat psa. Když se k němu přiblížil, skolil ho ranou z pušky. Kráčel dál a na křižovatce nalezl v tratolišti krve ležet nebohou Koskubovou, která ještě trochu dýchala. Odběhl pro lesního Pickla, se kterým se oba společně snažili Koskubovou udržet při životě, ale za pár chvil skonala, aniž by mohla sdělit, kdo je pachatel.“ Na mrtvole byla nalezena četná bodná zranění a na místě byla nalezena náušnice, která byla Koskubové vytržena z levého ucha a nedaleko mrtvoly plechový knoflíček od košile. Václav Duchoň, šestnáctiletý vrah a šlejfíř, byl plzeňským soudem odsouzen na 6 let těžkého žaláře. Ani si celý trest ve vězeňské cele nestihl odsedět, když mu v roce 1918 byla prvním československým prezidentem T. G. Masarykem udělena amnestie. Podle vyprávění pamětníků ho pak někteří dokonce potkali na Hradčanech.