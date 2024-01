Volně rostoucí vrbu pár metrů od frekventované cyklostezky z Plzně do Vejprnic pokáceli v sobotu ochránci přírody v čele s šéfem záchranné stanice živočichů DESOP Plzeň Karlem Makoněm. Důvodem byl její stav, kmen stromu totiž nahlodal bobr evropský natolik, že hrozil pád stromu.

Kácení vrby, kterou u cyklostezky z Plzně do Vejprnic nahlodal bobr. | Foto: se svolením DESOPu Plzeň

„Společně s kolegy jsme z podnětu kolegyně Gabriely Černé odstraňovali strom v sobotu ráno. Bobrem odborně nahlodaný strom by totiž pravděpodobně ještě ten den přesněji noc spadl přímo přes frekventovanou cyklostezku, a tím by se bobr se stromem opět stal tématem žhavých diskusí. Proto jsme strom řízeně a preventivně porazili my, a dřevní hmotu bobrovi na místě ponechali k dalšímu zpracování,“ řekl k akci Makoň s tím, že akce realizována v rámci projektu druhové ochrany volně žijících živočichů i s ohledem na využívání lokality všemi jejími obyvateli..

Pro pracovníky DESOPu to ale nebyla o minulém víkendu jediná akce na Plzeňsku. Už v pátek vyrážel Makoň s kolegyní Rudolfou Košanovou a lezcem Josefem Boháčem k Nepomuku, aby vrátili zpět do koruny vzrostlé borovice základ orlího hnízda, které strhla vichřice. „Novou hnízdní podložku, výhradně z přírodního materiálu, instaloval do koruny stromu kolega lezec Pepa Boháč. Všichni s napětím očekáváme, zda orli na stejné borovici, ale o metr a půl níže, opět zahnízdí,“ uvedl Makoň.

Toho může těšit, že k těmto zásahům už ze stanice na Doubravce vyjížděl v novém vozu. Hned v prvním týdnu nového roku totiž převzal zásahové vozidlo značky Toyota. Výraznou měrou na jeho koupi přispěl Nadační fond Eden. „Díky tomuto účelově vázanému finančnímu daru jsme mohli nové zásahové vozidlo pořídit, jelikož původní čtrnáct let užívaný vůz stejné značky nám dosloužil a byl vyřazen z provozu už 15. října 2022. Od toho okamžiku jsme pak fungovali ve vozidle bezplatně zapůjčeném z Toyoty Dolák,“ doplnil šéf DESOPu.