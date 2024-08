Výstava nese název Obrazy vypráví a jde o průřez tvorbou od akrylu po olej. „Přivezla jsem do rozhlasové auly čtyři desítky obrazů, které mohou zájemci vidět až do 30. srpna. Ještě bych ráda pozvala milovníky umění na komentovanou prohlídku dne 15. srpna od 17.30 hodin, kde si můžete o tvorbě povídat, ale také i o tom, jak obrazy vznikají, z jakých míst pocházejí, které techniky jsou vhodné a vůbec, bude to povídání o všem možném," zve na komentovanou prohlídku 15. srpna autorka výstavy Renáta Zítková.

Autorka maluje už od útlého dětství, kdy její ruce nejdříve svíraly obyčejnou tužku. Tvorba se samozřejmě s věkem měnila a postupně dozrávala do dnešní podoby. Dnes se nejvíce věnuje vesmírné abstrakci, realistickým krajinkám a také obrazům, které nesou nějaký pocit či příběh. „Už od školky jsem prostě věděla, že chci být malířkou, a to se mi splnilo. Chodila jsem i do výtvarného kroužku a dokonce jsem získala i nějaká ocenění v soutěžích. Pro mě bylo důležité se dostat po osmé třídě na uměleckou školu, což se, k mému velkému zklamání, nepodařilo. V té době to totiž bylo velmi složité. Tak jsem se musela vyučit kadeřnicí, ale to vlastně dnes také dělám velmi ráda, protože i tam něco tvořím. K malování jsme se ale vrátila někdy kolem roku 2017 a moc mě to naplňuje. První výstavu jsem měla před čtyřmi lety v kavárně Papa coffee v Plzni. Od té doby mám každý rok několik výstav v různých městech," uvedla Zítková.

Příspěvek zaslala Martina Sihelská. Děkujeme