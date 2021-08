Obecní úřad v Dolní Lukavici v pátek 30. července slavil nejen 90 let od postavení, ale slavnostně byl po rozsáhlé rekonstrukci otevřen veřejnosti.

Obecní úřad v Dolní Lukavici otevřeli po rozsáhlé rekonstrukci. | Foto: Václav Živný

Kompletně opravená moderní budova bude nyní sloužit další řádku let. Rekonstrukce začala v roce 2019 a trvala do letošního roku. Odstranily se příčky, zrušily přístupové chodby, místnosti se jinak uspořádaly. Do vestibulu byly umístěny portréty slavných osobností spojených s Dolní Lukavicí. Na této slavnosti byli také oceněni lidé, kteří se významně zasloužili o chod obce. Mezi oceněnými byla Miluška Kastnerová, která na obecním úřadě pracovala 37 let, Josef Netrval, který pracoval od roku 1990 do roku 2018 v zastupitelstvu obce, a další. Akce přilákala velký zájem široké veřejnosti.