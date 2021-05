"Kříž – jeden z nejstarších a nejznámějších symbolů, který je během staletí v různě modifikované podobě užíván hned v několika náboženstvích na celém světě. Kříže jsou rozeseté v krajině na různých místech, v polích, na okraji lesů, mezi stromy, na křižovatkách cest, ve zničených vesničkách, osadách i na samotách a jsou jedinými mlčenlivými svědky událostí mnoha staletí, a proto si určitě zaslouží naši pozornost i dnes. Připomínají zpravidla konkrétní událost, někdy tragédii či utrpení, ale také díkůvzdání. Možná je postavil věřící člověk jako uctění památky Vykupitele Ježíše Krista nebo na památku někoho blízkého. Ne vždy se nutně musela tam, kde stojí křížek či v jeho blízkém okolí, přihodit tragická událost. Informace vztahující se k historii křížků nejsou v převážné většině známé, což je veliká škoda."

Nový Mlýn. | Foto: Stanislav Schneedorf

To jsou úvodní řádky z emotivního dokumentu známého obdivovatele a fotografa Šumavy Stana Schneedorfa Příběhy šumavských křížků ze zaniklých osad na česko-bavorském pomezí, který spatřil v těchto dnech světlo světa. Autor zde nepochybně nejenom pro vlastní, ale i pro potěšení dalších tuláků Šumavou zúročil svou dlouholetou snahu o znovuvzkříšení drobných sakrálních památek jako jsou už zmíněné křížky, Boží muka či kapličky. Jeho akčním prostorem je Volarsko, kde už více než jednatřicet let s kratšími či delšími přestávkami vyhledává, restauruje a udržuje při životě tyto drobné náboženské monumenty. Každý ze zatím šestapadesáti příběhů, které se ke křížkům vztahují, doplnil jak pracovními, tak náladovými fotografiemi a opatřil přesnými daty, kdy začal s jejich opravou a kdy ji dokončil. Své počínání vysvětluje následovně: „Obnovit, vzkřísit a vysvětit to, co zůstalo viditelné na mnoha místech v příhraničí, považuji a vnímám jako projev úcty k našim dávným předkům, a to i přesto, že to nebyli moji pokrevní blízcí. Žili zde lidé, a tudíž i moji lidští příbuzní.“