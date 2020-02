Dolní Lukavice má nový spolek. Jedná se o sdružení nadšenců historie s názvem Dolnolukavická skupina oživené historie.

Nový spolek v Dolní Lukavici. | Foto: Eva Horová

Benedikt Vokáč, zakladatel spolku sděluje: "Původně jsme začali jako nadšenci do historie. Setkávali jsme se a povídali o dávných dobách. Pak se v Dolní Lukavici zrodil nápad na lukavickou historickou skupinu." Spolek vznikl v roce 2016, kdy se členové pustili do lukostřelby. V roce 2017 se také začali věnovat šermu. Do jakého období patří? "Jelikož historie je obrovský pojem a nikdo nemůže dělat všechno, rozhodli jsme se pro období přelomu románského a gotického slohu, tedy 12. až 13. století" sdělil pan Vokáč. V Dolní Lukavici se zúčasťnují různých akcí. Např. od roku 2017 jsou pravidedlně přítomni na půlnoční mši svaté, v sobotu 26.10 2019 uspořádali lukostřelecký turnaj pro veřejnost a co mají v plánu do budoucna? "Pravidelně se scházíme a již teď máme naplánované tři prázdninové turnaje. Těšit se na nás můžete 11.7, 25.7 a 8.8. Bude se jednat o turnaj v lukostřelbě, prakiádě a kuličkiádě. Věříme, že tyto akce přilákají jak dospělé, tak děti." sdělil vedoucí spolku na závěr.