Nejsem dopravní inženýr, jsem toliko obyčejný řidič i cyklista a hlavně svědek každodenní reality na úzké cca 5,5 metrové okresní silničce vedoucí do naší vesnice. Vejde-li skutečně v platnost tento nový zákon o povinném bezpečném odstupu 1,5 metru při předjíždění cyklisty, nebude na této a určitě i na mnohých jiných podobných, sice úzkých, ale rušných silničkách nižších tříd prakticky legálně možné cyklistu předjet. V důsledku vinou toho budou vznikat kolizní situace, kolony a jejich nebezpečné předjíždění, autobusy nabírající zpoždění, v našem případě utrpí i MHD atd atd.

Řešení:

1) Rozšířit silnice. V našem případě o to usilujeme léta. Bohužel správce se k tomu nemá, není to prý fin. priorita a při vědomí, kolik takových silnic ve správě má a v jakém jsou stavu se tomu ani moc nelze divit.

2) Snížit na silnici rychlost z 90 na 30 km/h a tím dle nového zákona zmenšit limit pro bezpečné předjetí cyklisty na 1,0 metr. Řešení k ničemu, plynulosti a svižnosti dopravy to rozhodně nepřispěje.

3) Dostat cyklisty ze silnic na cyklostezky. Kéž by to tak fungovalo. Ale jednak cyklostezek určených jen pro cyklisty je bohužel u nás stále zoufale málo a druhak i když cyklostezky kopirující silnice někde jsou (viz náš případ), je mnoho cyklistů- rychlíků, kteří prostě po cyklostezce nikdy dobrovolně nepojedou a pořád je to potáhne na silnici.

4) Cyklistům vjezd na úzké silnice dopravní značkou zakázat. Řešení zdá se nejjednodušší a nejjistější. Jen si nejsem jist, že právě to byl ten cíl, s nímž nový "úžasný" zákon vznikal. Měl snad vyznít ve prospěch cyklistů, a ne proti nim.

Aleš Tolar, starosta Malesic