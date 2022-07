Ničivá povodeň se před 20 lety prohnala i Strakonicemi. Voda byla až na náměstí

Čtenář reportér Čtenář

Letos je tomu 20 let, co Strakonicko zasáhly ničivé povodně. Voda se v roce 2002 prohnala mnoha místy okresu. My se díky fotkám z archivu Ladislava Hölla můžeme podívat, jak živel řádil přímo ve městě Strakonice. Za poskytnuté snímky mockrát děkujeme!

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ničivé povodně roku 2002 ve Strakonicích. | Foto: Archiv Ladislava Hölla