Nepotřebuje plátno ani barvy. Úžasná a pomíjivá umělecká díla skládá z přírody

Možná jste již někde v lese viděli krásně barevné listy vyskládané do obrazce, větve ve tvaru stromu nebo kruhu a podobná umělecká díla. Možná jste si říkali, co to je? Jak se to tu objevilo? Je to Land Art neboli krajinné umění. Věnuje se mu i Lucia Pec ze Srní, která nám poskytla snímky svého umění, mnohokrát děkujeme.

Lucia Pec vytváří tak trošku jiné umění, plné přírody. | Foto: Archiv Lucia Pec