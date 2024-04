Každý druhý rok se konají postupové závody vlčat a světlušek, od okresních až po národní kolo. Na Plzni-jihu bylo letos organizátorem okresního kola přeštické junácké střediska Dr. Bečváře.

Okresní kolo závodu vlčat a světlušek se konalo v Přešticích. Problémy světluškám, ani vlčatům nedělala povšechná orientace a třeba hledání v jízdním řádu. | Foto: Petr Šatra

„Trasu závodu jsme vytyčili od střelnice Na Zámostech nahoru okolo bývalé skládky až k lesu a zpět. Na střelnici byl start i cíl,“ krátce popsal závod Martin. „Vše jsme připravili, materiálně zajistili, jako rozhodčí při vlastním závodu nám pomohli z ostatních středisek.“

Oproti předchozím víkendům s teplotou překračující vysoko dvacítku tentokrát počasí nepřálo, teploměr vylezl jen pár dílků nad nulou a závod provázely trvalé přeháňky. „Čekali jsme, jak vše dopadne, ale i přes nepřízeň se vše podařilo,“ byl spokojen jeden z přeštických činovníků Petr. „Střelci nám půjčili klubovnu, tak jsme se měli kde ohřát.“

„Počasí, to bylo to jediné co jsme nemohli ovlivnit,“ smutně se usmíval Komix. Na družiny čekaly úkoly na osmi stanovištích. Úkoly byly různé, také se s nimi družiny „praly“ s většími či menšími úspěchy. Podle soutěžících mezi snazší patřilo třeba hledání v jízdních řádech, také určování dopravních značek nedělalo problémy, stejně jako zdravověda. Hodně se zapotily některé družiny při orientaci a práci s mapou, někomu „nevonělo“ šifrování. A postavit stan při stálých dešťových přeháňkách nebylo jednoduché, podobně v tomto počasí splnit úkoly fyzické udatnosti. „Ještě je nutno připomenout jeden úkol, domácí. Družiny na schůzce vařily a splnění úkolu musely doložit třeba videem nebo jinou prezentací,“ doplnil Komix. Počasí však soutěžící neodradilo, do závodu nastoupilo pět družin vlčat a osm světlušek. Družiny mohly být pěti až osmičlenné, tak celkem se prezentovalo 80 světlušek a vlčat. Mezi vlčaty se vítězem stala družina Káňata z Příchovic, také světlušky byly nejlepší příchovické, družina Modrá 1, spolu s nimi do krajského kola postoupila družina Soviček ze Spáleného Poříčí.