Festival Dny umění nevidomých se skládal ze dvou částí, a to praktických workshopů, které probíhaly od 9. do 14. hodiny. V 17 hodin pak byla zahájena vernisáž k výstavě fotografií nevidomého autora Václava Fanty s názvem Praha před 30 lety. Zahájení výstavy se zúčastnil také viceprezident SONS ČR Jan Šnyrych. Tato výstava je ke zhlédnutí v prostorách knihovny v termínu od 13. do 27. září 2022.