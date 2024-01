Prvý lednový víkend uspořádal přeštický oddíl národní házené dva turnaje dospělých. Hrál se již 39. ročník Memoriálu Milana Brabence (muži) a 30. ročník Memoriálu Ivana Moravce (ženy). V hale ve Šťáhlavech v obou memoriálech bojovala čtyři prvoligová družstva.

Přeštický oddíl národní házené uspořádal v hale ve Šťáhlavech dva přípravné turnaje. Společné foto obou přeštických družstev. | Foto: Petr Šatra

Mezi ženami porážku nepoznalo družstvo Krčína (- Přeštice 22:14, - Dobruška 26:14, - Nezvěstice 20:13), druhé skončily Nezvěstice díky lepšímu celkovému skore (- Dobruška 22:17, - Přeštice 23:23), třetí Přeštice (- Dobruška 19:14), čtvrtá Dobruška. Krčínský celek si také odvezl všechny ceny pro jednotlivce (nejlepší brankářka – Judita Jirásková, obránkyně - Veronika Macková a útočnice - Petra Kotlářová).

Vítěznému celku Krčína dělala trenérku Aneta Tučková, jinak výborná útočnice, nyní se bohužel pohybující o berlích: „Jezdíme sem pravidelně, jsme rády, že nás Přeštice zvou, je to vždy dobře připravený turnaj i s večerním posezením. Sice jsme tentokráte přijely oslabené, máme několik zraněných a také „maminy“ jsme nechaly doma. Dokázaly jsme si pomoci, hrály jako parta, když to náhodou nešlo útoku, tak podržela obrana a naopak. Byla to pro nás výborná příprava před Českým pohárem.“

Další ročník memoriálu Milana Brabence vyhráli rovněž bez ztráty bodu muži Sokola Tymákov (- Krčín 17:16, Dobruška 10:4, - Přeštice 22:15), druhé skončily pořádající Přeštice (- Krčín 30:25, - Dobruška 20:15), třetí Krčín po vítězství nad Dobruškou 23:18, čtvrtá Dobruška. Trenéři svým hlasováním určili i nejlepší hráče na jednotlivých postech - brankář Václav Majer z Tymákova, obránce z Dobrušky Tomáš Holanec a útočník Jakub Brada z Přeštic, který byl zároveň i nejlepším střelcem turnaje.

Spokojen byl tymákovský trenér a nejlepší brankář turnaje Václav Majer: „Na turnaj jsme šli vlastně bez tréninků, teprve začínáme. Měli jsme nějaký pohyb, nyní zahajujeme házenkářské tréninky. Tady to byla dobrá příprava, i když zimní nečinnost byla poznat. Někdy přece jen jakoby útočníci drželi „horký“ míč, neposlouchal je. Ale máme ještě měsíc čas před čtvrtfinále Českého poháru. Chtěli bychom postoupit až do finále, a na jaře se také pokusit o obhajobu mistrovského titulu.“