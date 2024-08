V bytech s otevřeným oknem opět hrozí, že do nich nalétnou netopýři, v Božkovské ulici jich ochránci přírody ze ZSŽ Plzeň odchytili více než sto padesát.

Že se noční větrání bez ochranných sítí v oknech nevyplatí, ukazují opět případy, kdy do bytů nalétali netopýři. Desítky případů jejich odchytu, kdy jde často o stovky těchto létajících savců, jsou podle vedoucího Záchranné stanice zvířat v Plzni Karla Makoně důsledkem nezodpovědného chování některých vlastníků či nájemníků nemovitostí.

„Je to marné, je to marné, lidé si nejsou schopni zabezpečit byt proti těmto nezvaným hostům, zejména když se bez otevřeného okna spát nedá,“ říká Makoň.

Právě sítě v oknech jsou přitom podle něj jedinou účinnou prevencí proti tomu, aby tito nezvaní hosté zavítali do bytu a případně jej i pěkně zaneřádili. „Navíc, není to ani dva týdny, co byl prokázán výskyt pro člověka smrtelné vztekliny u netopýra večerního na Ostravsku,“ zdůrazňuje Makoň.

O tom, že lidé opět tuto situaci podceňují se pracovníci ZSŽ v Plzni přesvědčili například v tomto týdnu, kdy ve středu 14. srpna odchytili v bytě 2+1 v Božkovské ulici v Plzni na Slovanech celkem 152 netopýrů hvízdavých. „Několik nočních výjezdů za sebou mají v těchto dnech i strážníci městské policie a hasiči. I tady kolegové potvrdili, že na vině je hlavně nerespektování základních preventivních opatření,“ dodává Makoň.