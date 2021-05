Celkem už dobrovolníci od programu Dokážeme víc, který rozběhla Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací VIA, obdrželi granty v celkové hodnotě přesahující 6,75 miliónů korun. A ožilo díky nim 92 úžasných míst. Míst, která by jinak zůstala nevyužitá či zapomenutá.

Jedním z takových je i obec Merklín na Plzeňsku. Tamní prostor plný odpadků, náletových dřevin a terénních nerovností se místní nadšenci rozhodli proměnit k nepoznání. S pomocí dalších obyvatel a finanční podporou od Dokážeme víc plánují odstranit černou skládku, upravit divokou vegetaci a vysázet několik zakrslých dřevin. „Součástí nového lesoparku by pak mělo být i ohniště s lavičkami, informační cedule a mapa okolí. Jde nám o to vybudovat místo, kde se budou lidé scházet a utužovat sousedské vztahy. Rádi bychom postavili i otevřený přístřešek, který by sloužil jak turistům, tak houbařům nebo lidem z nedalekého ústavu Diakonie,“ vysvětluje iniciátor projektu Tomáš Louda.

Nový ročník grantového programu běží právě nyní. Přihlašovat se zájemci mohou na www.dokazemevic.cz. Na každý jednotlivý projekt poskytuje Česká spořitelna maximálně 100 tisíc korun.

Andrea Studihradová