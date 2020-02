Od té doby Frodo svému pánovi pomáhá žít plnohodnotný život a překonávat tíhu Aspergerova syndromu, ADHD diagnózy a kombinované vývojové dysfázie, které chlapce donedávna ochromovaly při orientaci v prostoru i komunikaci s lidmi. NADACE AGEL přispěla na výcvik asistenčního psa, plemene zlatého retrívra, částkou 35 tisíc korun.

„Nadace od svého vzniku podpořila již 1 000 žadatelů a jsme velmi rádi, že můžeme pomoci k aktivnímu a lepšímu životu i Lukáškovi a že se díky pomoci asistenčního psa Froda lépe vyrovnává se svým onemocněním,“ pochvaluje si Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL.

Za pouhé tři měsíce společného soužití Lukášek díky Frodovi lépe spí, soustředí se, ovládá své emoce a motoriku. Zároveň žije aktivní život bez úzkostí. „Když vidím obrovskou změnu v tak krátkém čase, dodává mi to sílu dál s Lukym pracovat na tom, aby si více věřil a našel si v životě svoje místo, kde bude spokojený. Nejsem na to sama, díky NADACI AGEL mám neuvěřitelnou pomoc terapeuta na čtyřech tlapkách, s nímž můžeme celá rodina fungovat a prožívat náš sen,“ říká vděčně Kateřina Vajcová, maminka Lukáše, s tím, že její velké poděkování patří i trenérce asistenčního psa Michaele Cyprové z organizace PES PRO TEBE, jež rodině stále pomáhá a radí.

Asistenční pes Frodo je nemocnému, ale zvídavému chlapci, který rád objevuje přírodu i zákonitosti života a vesmíru, čte encyklopedie a baví ho hra se stavebnicemi, každodenní oporou a poskytuje mu úlevu ve vypjatých situacích nebo stresu. Celý den spolu však netráví. „V době, kdy je Lukáš ve škole, Frodo musí odpočívat. Po návratu ze školy, kterou Lukáš navštěvuje s podporou asistenta pedagoga a individuálním vzdělávacím plánem, je Lukášek po celém dni přetažený a dostává se do afektu. Frodo se sám položí na zem do canisterapeutické polohy a syn si na něj dá nohy, což mu uleví a přinese klid. Jindy mu Frodo na výletě pomohl přejít železniční most, když se Luky uprostřed něj zasekl strnulý strachy,“ popisuje Kateřina Vajcová a přiznává, že s Lukáškovými emocemi jí pomáhá jak Frodo, tak její osmiletá dcera Míša, kteří poznají mnohdy dřív než ona sama, že chlapec není v pohodě.

Už od prvního setkání bylo jasné, že Lukášek a Frodo budou nerozlučná dvojka. „Tehdy si Lukášek Froda bázlivě pohladil, protože se bojí prudkých pohybů i štěkotu psů. Po chvíli si spolu již hráli a ještě tu samou návštěvu Luky projevil zájem dát Frodovi pamlsky z ruky. Velkou výhodou pro společný kontakt byla schopnost Froda se na povel okamžitě zklidnit a uvolněně si lehnout na bok do tzv. canisterapeutické polohy,“ vzpomíná Kateřina Vajcová s tím, že se díky Frodovi Lukáškova nervozita ze psů i z venkovního prostředí postupně zmenšuje natolik, že začal rád chodit do lesa, kde se učí číst turistické značky a tráví teď pohromadě s rodinou mnohem víc času venku. „To jsou pro mě ty nejcennější okamžiky. Zároveň jsem ráda, že mám velkou pomoc a oporu ve svém manželovi a našem dědečkovi, kteří mi odlehčí v každodenních povinnostech, a díky vstřícné nadřízené, kolegům a flexibilní pracovní době v práci, která mě baví, neztrácím kontakt s okolním světem a pomáhá mi to udržet si psychickou kondici,“ uzavírá vděčně Lukáškova maminka Kateřina Vajcová.

Radka Miloševská