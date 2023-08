Jedinou prázdninovou akcí každého roku v Úhercích jsou Dětské rybářské závody. Pro tento rok se uskutečnily 5. srpna 2023 u návesního rybníka u kostela sv. Josefa v Úhercích.

Dětské rybářské závody v Úhercích | Foto: Vlastimil Blažek

Odhodlání dětí účastnit se dětských rybářských závodů prověřil celodenní déšť, nakonec se sešlo 22 závodníků, což je o tři méně, než rok minulý. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích - od 3 do 9 let a od 10 do 15 let. Start závodů byl v 9 hodin a v 11 hodin byl závod ukončen.

Následovalo vyhlášení vítězů s tímto výsledkem: v kategorii do devíti let na prvním místě stanul Adámek Říha. Na druhém místě skončil Martin Bebr a na třetím Marcela Němcová. V kategorii starších dětí vyhrála Štěpánka Packová, na druhém místě se umístila Anna Packová a na třetím pak Matěj Hanuš a Viky Kováčová.

Sponzorem akce byla Obec Úherce, která mimo cen zajistila i občerstvení závodníků. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se na organizaci podíleli.