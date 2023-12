Vánoční diskotéka Oldies but Goldies se v Plzni koná kromě dvou covidových let už od roku 1979, vždy den po Štědrém dnu, tedy 25. prosince. Výjimkou nebude ani letošní rok, kdy se tak uskuteční už podvaačtyřicáté, v Parkhotelu na Borech začne ve 20 hodin.

Zdeněk Raboch na archivním snímku | Foto: Deník / Hana Josefová

Během let hostily akci sály DASu, Besedě i Domě kultury Inwest, poslední roky právě Parkhotel. „Velký sál Parkhotelu byl už architektem navržen tak, aby zde byla výborná akustika. Navíc je zde k dispozici špičková aparatura. To jsou klady, které o přestěhování do Parkhotelu rozhodly. Je nutno zvážit, že originální nahrávky, které převážně pouštíme, jsou poznamenány tehdejší studiovou technikou, která pochopitelně nebyla taková jako dnes. Ale krásné melodie ve spojení s dobrou akustikou a aparaturou určitě nějaký ten nedostatek smažou,“ vysvětluje hudební publicista Zdeněk Raboch, který za akcí od jejích začátků stojí.

V sále zazní v menší míře i klasické rock’n’rollové skladby od Elvise, Chucka Berryho nebo Billa Haleyho, většina ale bude z pozdější doby. „Hlavní náplní budou písničky Beatles, Manfreda Manna, Rolling Stones a dalších. Pochopitelně i domácí evergreeny jako Katapult, Olympic atd. Zkrátka klasika šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let,“ říká Raboch, s nímž budou písničky ze svých sbírek vybírat také Marcel Špicar a Pavel Maršát.

Vstupenky se prodávají v CD a LP bazaru v ulici Bedřicha Smetany 6.