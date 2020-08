Třetí ročník letního kempu projektu Začni správně se odehrál na Šumavě. Místem činu se stala chalupa Bumbálka, kde si koordinátoři a mladí z dětských domovů z celé republiky od pondělí do pátku užili propracovaný program. „Den příjezdu dostali mlaďoši pracovní smlouvu, kterou si měli podrobně pročíst a podepsat,“ popisuje program jeho tvůrkyně, metodička Michaela Škorničková.

„Velká výzva pro mě byla, když jsme měli jít druhý den programu do práce a jako zadání jsme natáčeli webináře na téma pracovního pohovoru a podobně. Bylo těžké stát před kamerou a překonat stud,“ říká sedmnáctiletá Andrea. Třetí den byl pro všechny nejnáročnější. „Mladí zjistili, že si smlouvu nepročetli dobře, a proto přicházejí o bydlení, práci a všechny věci,“ pokračuje metodička. Děti se tak zúčastnily „homeless akademie“, kde si trénovaly důležité dovednosti, které jako lidé bez domova musí ovládat. „Účelem bylo, aby si účastníci na vlastní kůži uvědomili, jak závažné můžou být následky toho, když podepíší dokument, který si pořádně neprostudují,“ říká Míša. „To byla obrovská legrace, ale je pravda, že ten pocit byl nepříjemný.

Od teď už budu každou smlouvu studovat opravdu podrobně,“ slibuje Jirka z Pardubického kraje. Největší zážitek pro většinu účastníků se odehrál právě třetí den večer. Cesta světla a cesta odvahy byla noční mystická procházka se dvěma směry. Každý mladý si mohl zvolit, jakou cestou se vydá. Jestli po asfaltové stezce podle svíček nebo po provaze skrz les. „Měli jsme, myslím, všichni trochu strach, že na nás budou vedoucí bafat, ale pak nám došlo, že je to o tom, se srovnat s vnitřními démony. Pochopit jakou cestu si volím a proč a ty emoce přijmout,“ vysvětluje slečna Vanessa. Předposlední den kempu se mlaďoši učili pracovat s nudou. Poslední den pak čekal výletníky úklid a všichni se rozjeli do svých domovů. „Na kempu jsem byl už po druhé a letos to opravdu stálo za to. Doufám, že se zúčastním i příští rok,“ říká Lukáš ze středních Čech. „Pro mě to bylo něco neskutečného. Uvolněná atmosféra, skvělý program. Jsem moc ráda, že jsem jela,“ pokračuje Roxana. Laťku letos nastavila metodička s koordinátory v závěsu hodně vysoko. Všichni ale věří, že jí příští rok ještě o kousek překonají.

Jana Fajfrová