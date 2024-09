Adam Mišík, Pavel Šimčík nebo Jitka Smutná. Tyto a další české herecké hvězdy budou předčítat z děl autorů a autorek současné evropské literatury na letošní Noci literatury v Plzni. Návštěvníky projekt provede po šesti zajímavých lokalitách, na kterých se každou půlhodinu mohou těšit na čtení z vybraných knih. Plzeňská Noc literatury, kterou pořádá Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, se uskuteční 18. září 2024 od 17 do 22 hodin.

Noc literatury je celorepublikovou událostí, která nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů a spisovatelek. V Plzni návštěvníky provede po šesti zajímavých lokacích, na kterých každou půlhodinu proběhne čtení. Místa a knihy je možné objevovat v libovolném pořadí.

„Pro letošní ročník Noci literatury jsme se rozhodli oslovit výborné české herce a herečky, které návštěvníci znají z filmů a televizních obrazovek. Je nám ctí, že naše pozvání přijali Adam Mišík, Jitka Smutná, Lucie Štěpánková, Pavel Šimčík, Petr Lněnička a Zuzana Páleníková,“ říká Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Šestice osobností bude kromě kotelny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje díla evropské literatury předčítat i v obřadní síni plzeňské radnice, v knihovně Západočeského muzea v Plzni, ve Staré synagoze, v katedrále svatého Bartoloměje a ve studovně Knihovny města Plzně.

Stejně jako v loňských letech bude i letošní noční literární pouť Plzní spojena se soutěží. Pokud návštěvníci během 18. září navštíví alespoň 5 ze 6 stanovišť, mohou zde získat razítka do své soutěžní karty. Tu potom stačí do 25. září odevzdat do označeného boxu, který bude k dispozici na vrátnici Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Na pět vylosovaných čekají zajímavé ceny od partnerů plzeňské Noci literatury.