Lhůta, vesnice na rozhraní Rokycanska a jižního Plzeňska, je zaslíbena stolnímu tenisu. Poslední den roku 2023 se zde konal silvestrovský turnaj. Opět jako Memoriál Josefa Davídka a šlo už o devatenáctý ročník.

Turnaj stolních tenistů se konal poslední den roku 2023. | Foto: Pavel Protiva

Startovalo 27 hráčů, působících v domácích i zahraničních soutěžích. Rozděleni byli do tří čtyřčlenných a pěti tříčlenných skupin. Z každé postoupili do hlavní soutěže dva nejlepší, ostatní si to rozdali v soutěži poražených.

Vítězem se stal Jan Duspiva (Linz Biesenfeld), když ve finále porazil 4:1 Jiřího Černého (Slavia Praha). Třetí skončil Pavel Říšský (Union Plzeň), čtvrtý Jan Vonášek (Strakonice), pátý domácí Jan Michal, šestá Tereza Čákorová (SKUŘ Plzeň), sedmý Josef Vintr (SK Kotlářka) a osmý Marcel Havlíček (TV Nabburg).

Turnaj stolních tenistů se konal poslední den roku 2023.Zdroj: Pavel Protiva

Soutěž poražených vyhrál Richard Krš (Nýřany), druhý skončil neregistrovaný Pavel Dvořák, třetí Ladislav Mach (Blatná), čtvrtý Zdeněk Pašek (Sokol Lhůta), atd.

Za TJ Sokol Lhůta děkujeme všem aktérům za nasazení a výtečné výkony. Dvacátý ročník memoriálu bude 31. prosince 2024.

Příspěvek do rubriky zaslal Pavel Protiva. Děkujeme.