V současné nelehké situaci se učitelé musí naučit mnoho nového a zajistit ve velice krátkém čase efektivní domácí vzdělávání. Učitelé z naší školy připraví pro žáky práci vždy v rozmezí jednoho týdne tak, aby se zadání úkolů co nejvíce přiblížilo klasickému rozvrhu ve škole. Učitelé se snaží, aby byly úkoly rozvrženy rozumně a smysluplně, a aby jimi žáci nebyli přehlceni. Z větší části jsou žáci schopni si úkoly plnit bez větší dopomoci rodičů, vyjma nejmladších žáčků, u kterých je spolupráce rodičů více zapotřebí. Učitelé taktéž zasílají odkazy na prověřená výuková videa či interaktivní výukové servery plné her, které domácí učení velice dobře oživí. Naši starší žáci již celkem dobře ovládají digitální technologie, a tak mohou učitelům posílat referáty, testy, fotografie splněných úkolů, obrázků či výrobků. Učitelé poté práci dětí ohodnotí a poskytnou jim potřebnou zpětnou vazbu. Na webových stránkách školy jsou pravidelně zveřejňovány vzorové práce žáků pro inspiraci ostatním. Naši učitelé jsou zvyklí sledovat nejnovější trendy ve vzdělávání, a tak je nouzový stav přivedl již brzy po uzavření školy k moderní online výuce, které se nezalekli, ba naopak. Překonali různá počáteční úskalí a po krátkém testování různých možností zavedli pro žáky 2. až 5. třídy jednotný portál Google učebna, který usnadňuje propojení žáků s učiteli mimo školu. Šetří čas, papír a učitelé tak mohou snadno vytvářet telekonference umožňující výklad nového učiva, zadávat úkoly, testy, komunikovat a mít vše dobře zorganizované. Žáci si telekonference moc užívají, jsou rádi za pravidelný kontakt s učitelem i se spolužáky, po kterých se jim brzy po uzavření školy začalo stýskat. Při online výuce naše učitele úžasně podpořili rodiče žáků, kteří svým dětem velice rychle zřídili potřebné přístupové údaje, taktéž jim na začátku pomohli při ovládání mikrofonů, což se ukázalo jako zásadní pro kvalitní přenos zvuku. Rádi bychom ještě zmínili, že ani učitelé z mateřské školy nezůstali ve využívání moderních technologií pozadu. Natáčí krátká výuková a inspirativní videa, která si mohou nejmenší dětičky ve spolupráci s rodiči shlédnout na webových stránkách naší školy. Všichni naši učitelé se snaží dělat maximum proto, aby distanční forma vzdělávání dokázala žákům alespoň z části nahradit každodenní docházku do školy. Pevně věříme, že s pomocí online výuky nouzový stav dobře zvládneme a možná se i díky němu mnoho nového naučíme.