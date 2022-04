Převážná část je věnována rodákovi z blízkých Úherců, příslušníkovi této perutě, genmjr. Janu Romanu Irvingovi. Velký podíl na výstavě má také jeho dcera Iveta, která ze soukromé sbírky zapůjčila vzpomínkové artefakty na svého otce, ať již z předválečných vojenských let, válečných let v Anglii i jeho poválečné tíživé historie. Sama vše při vernisáži uvedla výstižnými slovy: „Po celou válku bojovali za svoje Československo, desítky jich při bombardovacích či stíhacích náletech na Německo či okupované země položili své životy. Na konci války na svých křídlech „přivezli“ svobodu, v těch chvílích vůbec netušili, že tu svoji zanedlouho ztratí. Bylo to díky tomu, že brzy v novém poválečném Československu se začal uznávat pouze jediný válečný vítěz, a ten přišel z východu. Oni bohužel svobodu přinesli na křídlech západních letadel. A to se brzy začalo trestat.“

Výstava se také zaměřuje na bojové akce, proto své místo zde mají i další Irvingovi kamarádi ve zbrani. A protože válka, to nebyly jen bombardéry, své místo na výstavě má i stíhač 313. československé perutě RAF, rodák z blízkých Dnešic, plukovník in memoriam, Václav Jícha.

