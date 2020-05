Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois Záleský, trojice mladých mužů z Doubravky, kteří v červenci 1940 vstoupili do řad britského Královského letectva RAF.

„V mladém věku odešli bojovat za naši vlast, aby ji pomohli vymanit z německé okupace. Všichni bohužel za své nasazení a hrdinnost zaplatili životem. Za odhodlání, které předvedli, jim patří čest a nejhlubší uznání,“ říká starosta Doubravky Tomáš Soukup (ANO).

Karel Pavlík byl sestřelen 5. května 1942 u francouzsko-belgických hranic. Zemřel ve 23 letech. Václavu Šindelářovi se stal osudným cvičný let 19. dubna 1943, kdy havaroval kvůli závadě na svém Spitfiru. Bylo mu 24 let. Alois Záleský se dožil 28 let. I on doplatil na mechanickou závadu letounu. Zřítil se s ním během cvičného letu 9. února 1945.

Na oběti náletu a padlé v první a druhé světové válce zástupci obvodu vzpomněli v úterý na náměstí Karla Panušky v Újezdu, na oběti druhého světového válečného konfliktu ve Hřbitovní ulici na Doubravce a rovněž v lobezské střelnici v místě bývalého popraviště.

„Mrzí nás, že se letošní pietní akty musely uskutečnit bez účasti veřejnosti. Chtěl bych všem občanům poděkovat za to, že respektovali nařízení vlády a vzpomínkových akcí se neúčastnili a akce tak proběhly se vší důstojností a v poklidu. Věřím, že za rok si památku našich hrdinů i obětí obou válek připomeneme všichni společně,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Pietních aktů na Doubravce se zúčastnili také další zástupci obvodu, místostarostové Lenka Kočová a Václav Beran, dále pak radní Plzeňského kraje Radka Trylčová, Petr Osvald z kanceláře plzeňského primátora, zástupci Městské policie Plzeň-Doubravka nebo předseda Leteckého historického klubu Plzeň Václav Toman.

Památku zemřelých všichni uctili minutou ticha a položením kytic a věnců.