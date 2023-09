Charitativní běh pro Domovinku se bude konat ve středu 13. září na Božkovském ostrově v Plzni.

Ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová | Foto: Martina Sihelská

Registrace na běh je od 17 hodin, samotný start v 18 hodin a neběží se na čas, nýbrž na pomoc klientům, jak uvedla ředitelka Domovinky Bohumila Hajšmanová. „Máme takové motto - dej svému pohybu smysl a poběž za ty, co nemohou. Je to běh, který zaplacením startovného přinese finanční pomoc na koupi polohovacích lůžek pro naše seniory. Máme dvě trasy, pro děti je to 1,2 km a pro ostatní 4 km, běží se, nebo se může i chodit, po zpevněných cestách, které jsou vhodné i pro kočárky," vysvětluje Hajšmanová.

Běžci či chodci se mohou registrovat pouze v den akce vhozením příspěvku 200 korun do připravené kasičky. K dobrému pocitu pomoci pak v cíli každý účastník obdrží malý dárek. Akci bude moderovat moderátor Českého rozhlasu Plzeň Stanislav Jurík, malou rozcvičku připraví Jan Bielik alias Johny Alaskan z Rozběháme Česko. Na všechny čeká také doprovodný program. „Budou tu dětské dílničky od TOTEMu, stánek s občerstvením, bohatá tombola. Na všechny se moc těšíme," dodala Hajšmanová s tím, že na místě budou ke koupi i krásné kalendáře, jejichž koupí lidé přispějí na rukodělné tvoření seniorů.