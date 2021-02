Hudbu již nevyhledávám. Té vážné stále ještě nerozumím, v rocku i popu již celá desetiletí přešlapuji na místě. Tvorba soudobá ve mně vyvolává buď pláč, nebo posměch. Nevidím nástupce rockových dinosaurů, marně čekám na popovou stálici. Kde je nový Gott, Pilarová, Blue Effect, Olympic? Co Svoboda, Štaidl, Borovec, Suchý, Vrba? Dnešním éterem rejdí rychlokvašné hvězdičky, po kterých už pozítří pes neštěkne, kočka nemňoukne. Přestože nahrávací studia hřmí na plné obrátky, po pěšině je ticho. Žádný nápad, žádné překvapení. Jen velké, mnohočetné nic. (Výjimkám čest.) Dnešní recept na úspěch? Přezpívej starý šlágr, důkladně zakouzli s mixážním pultíkem a hit je na světě! Bída tady, bída onde.

Smířen s osudem volím rádiové vlny pro starší a pokročilé, tam ještě dovede zvukovody pohladit žánrová klasika. Bohužel, i zdejší moderátoři trpí utkvělou představou, že musí být co nejvíce po jejich. A tak radí, podotýkají a komentují. Neustále se hurónsky smějí a hihňají. Přiznávám, že nevím čemu. Vím-li čemu, nevím proč.

Ano, znám internetové stanice, kde na mluvené slovo nedojde a lze se nechat v klidu a míru unášet čistým muzikálním proudem. Zaplaťpámbů za toto osvěžení!

Co si však počít, spadne-li internet? Neláteřím, pokorně se vracím ke kořenům a zkouším to postaru – zpívám si sám. V dnešní covidové době se jedná téměř o rebelii, ale co už; starýho psa ani novým písním nenaučíš!

Dušan Kučera