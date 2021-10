Aktuální program byl zaměřen na otázky identity jazyka a rozmanitost nejen české literatury, akcentoval důležitost setkávání se a reflektoval na různé trendy, zejména zvýšený zájem o elektronické knihy či audioknihy. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2021 navštívilo během čtyř dnů na 34 000 návštěvníků, představilo se zhruba 300 vystavovatelů, účastnilo se ho cca 650 hostů, a to zejména spisovatelů, ilustrátorů, překladatelů a dalších aktérů knižního průmyslu z 27 zemí a regionů. Součástí bylo i 500 doprovodných programů. Pořadatelem této významné kulturní události byl Svět knihy, s. r. o., společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů, mezi jejíž hlavní aktivity patří pořádání mezinárodních knižních veletrhů a literárních festivalů Svět knihy Praha a Svět knihy Plzeň.

Svět knihy Praha 2021 Prostor pro literární setkávání se letos konal od 23. do 26. září v prostorách Výstaviště v Holešovocích. „Můj domov je v jazyce“, znělo motto letošního 26. ročníku největšího svátku knihy v České republice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.