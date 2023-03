Modelářský svět Plzeň zve na víkendovou výstavu papírových i plastikových modelů, kde uvidíte krásné práce dětí i dospělých, například modely hradů a zámků, také různých vozidel a letadélek a mnoho dalších úžasných výtvorů.

Modelářský svět v Plzni organizuje modelářský kroužek, na víkend nachystal soutěžní výstavu. | Foto: Martina Sihelská

Kromě obdivování si budete moci i něco vyzkoušet pod vedením zkušených modelářů. „V Plzni fungujeme řadu let, ale co nás třeba moc mrzí, to je úbytek dětí v našich kroužcích. Já vím, že technický pokrok, kdy má každé dítě mobil a počítač, je silná konkurence, ale i my vedeme děti k výuce a k rozvíjení motoriky. Další chybou je, že nás vlastně těm dětem nikdo ani nepředstaví a ony netuší, že by mohly chodit na modelářský kroužek. Což je škoda a právě děláme i tyto výstavy pro veřejnost,“ uvedl místopředseda Modelářského světa v Plzni Jan Krystek.

Jak se dá vyrobit nějaký zajímavý model, to si můžete všichni vyzkoušet právě 11. a 12. března. „Výstava se bude konat ve Středisku Radovánek v Pallově ulici 19, otevřena bude vždy od devíti hodin ráno a zavíráme v sobotu v 17 hodin a v neděli v 16 hodin. Kdo bude mít zájem, může si vyzkoušet spoustu zajímavých věcí ze skládaček,“ láká na výstavu Jan Krystek.

