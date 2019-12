Setkání uvedla HR manažerka Barbora Čapková, která mlaďochů ukázala, jak vypadá správný životopis. Popsala jakým způsobem se připravit na pohovor, jak přijít oblečený nebo jak podat ruku. Po ní si vzal slovo restaurant manažer Jakub Kramář. „Pro první dojem je důležitých asi pět vteřin. Proto je podstatné přijít na čas- ani ne moc brzy a hlavně ne pozdě. Být slušně oblečený, podat ruku a podívat se přímo do očí,“ vysvětluje Jakub Kramář, podle kterého je nejpodstatnější ve všech oborech získat zkušenosti a to nejen pracovní ale například i s pohovory.

„I když vás pozvou na pohovor na pozici, kterou až tak nechcete, jděte na něj. Nasbíráte zkušenosti a budete příště jistější ve chvíli, kdy už třeba půjde o pozici, kterou byste rádi získali. Za zkušenosti se na začátku kariéry platí tím, že nováčci mají nižší plat. Berte to jako investici do budoucna, díky které se vypracujete,“ radí Jakub. Další bod programu tematického setkání byla prohlídka hotelu. „Viděli jsme čtyři typy pokojů, administrativní zázemí i kuchyni. Bylo to pro mě zajímavé všechno,“ usmívá se Tonda z Dětského domova Staňkov. „Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o tom, co musí všechno zaměstnanci hotelu zvládat a s čím se potýkají například při kontaktu s různými národy. Mně se to moc líbilo a ráda bych si v budoucnu vyzkoušela práci tady,“ říká Lucka, která před létem opustila dětský domov, kde studovala právě hotelnictví. Po prohlídce na mlaďochy čekal skvělý oběd, po kterém Jakub Kramář povyprávěl o historii hotelu i své profesní cestě. „Bylo to hodně zajímavé a obohacující. Dostali jsme vizitky a možnost se ozvat, pokud budeme potřebovat s čímkoliv poradit. To je úžasná možnost, kterou jen tak někdo nemá,“ hodnotí Barča z Plzně setkání. Na konci setkání si mlaďoši mohli vzít společenské oblečení, které poskytli zaměstnanci hotelového řetězce.

Jana Fajfrová