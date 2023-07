Z pověření krajského kynologického svazu pořádá každoročně základní organizace v Přešticích tábor pro talentovou mládež. Stejně tak i letos se v kynologickém areálu přeštického klubu první prázdninový týden konal další ročník.

Z výcviku psů na kynologickém táboře v Přešticích. | Foto: Štěpánka Šatrová

Ten zahajovací byl před šesti roky. „Přijelo osmnáct dětí či vlastně mladých (tábor je pro věkové rozmezí 8 až 17) se svými psy, několik účastníků si vzalo i dva psy,“ přibližuje tábor jedna z instruktorek Martina. „Samozřejmě většina času patřila výchově psa, dělala se poslušnost, obrana, stopa, to se opakovalo stále dokola. Na jednu stranu byla výhoda, že bylo účastníků méně a dost instruktorů. Mohli jsme se jim dobře věnovat a opravovat chyby, vysvětlovat.“

Spaní bylo zajištěno v areálu, rovněž tak stravování, snídaně a večeře zajišťovali vlastními silami, obědy dováželi z jídelny. „Stejně to bylo práce 'až nad hlavu'. Dospělých nás bylo celkem asi deset. A pro psy si musel každý přivést dostatek krmení s sebou.“ Až na pár krátkých dešťových přeháněk kynologům počasí přálo. „Takže jsme téměř stále byli a pracovali se psy. Nemuseli jsme přemýšlet o 'mokré variantě',“ byla spokojena Martina. „Tak můžeme říci, že plánovaný program se podařilo splnit.“

Tábor nebyl jednotvárný jen s psí činností. Zpestřením byla návštěva a ukázky sokolníků. Svůj um také předvedli se svými služebními psy policejní psovodi. A jeden den byl úplně odlišný, patřil výletu do Klatov, kde se konala národní výstava psů. „Takže to byl vlastně také psí den,“ směje se.

Na závěr byla taková soutěž „UCU“ – ukaž co umíš. Byly to vlastně disciplíny ke klasickým zkouškám, nechybělo ani hodnocení, ani rady co dělat lépe. Tu opravdovou zkoušku stupně BH – VT, což je vstupní cesta k dalším možným vyšším zkouškám, plnilo šest psovodů se svými psy poslední den tábora. „Účastníků je každý rok méně, pamatuji když tábory začínaly, že jich jezdil dvojnásobek. Není to nezájem, ale mládež v klubech ubývá, jen velice málo dětí přichází. A to většinou v rodinné vazbě na starší členy klubu. Není o kynologii zájem, to je bohužel problém celého Plzeňského kraje,“ uzavřela povídání Martina, aby odešla dále plnit své povinnosti instruktorky.