Cena nazvaná Master Prix má od neděle 10. prosince třiatřicet nových držitelů. Jsou mezi nimi například zpěváci Dalibor Janda, Oldřich Říha a Tomáš Linka, jazzový muzikant Martin Kratochvíl, herečky Jaroslava Pokorná a Jana Synková či moderátor Petr Jančařík. Již třicátý ročník předávání cen Nadace Život umělce se uskutečnil v pražském kině Lucerna.

Setkání dvou Plzeňáků – Petr Jančařík (vlevo) a Olda Říha. | Foto: Jiří Šantora

Ocenění po třiceti letech opustilo původní název Senior Prix. „Je sice určeno pro umělce po sedmdesátce, nicméně mnozí ve své profesi stále aktivně působí. Nechceme proto na ně nahlížet jako na vysloužilé umělce – pro nás jsou to opravdoví mistři,“ vysvětlila změnu názvu výkonná ředitelka Nadace Život umělce Svatava Barančicová.

Z Plzně si pro ocenění přijel moderátor a herec Petr Jančařík, který je zcela nezpochybnitelným potvrzením slov ředitelky Barančicové. „Anglická královna měla takové desatero, z něhož si pamatuji jen to první: Pracujte, dokud můžete, a pak to poslední: Neberte se tak vážně,“ vysvětluje Petr Jančařík, čeho se snaží držet. A tak svým pořadem Neočekávaný dýchánek baví plzeňské diváky a poté rozhlasové posluchače už neuvěřitelných pětatřicet let, hraje ve třech komediích Divadla Pluto a moderuje a moderuje. „Jezdím moderovat do Prahy, Olomouce, Ostravy, prostě všude možně a je to moc fajn, když člověk může dělat to, co ho baví, a ještě za to někdy i dostane zaplaceno,“ usmívá se oblíbený plzeňský moderátor.

Za Plzeňáka lze jistě považovat i frontmana skupiny Katapult Oldu Říhu. Ač je pražský rodák, značná část jeho života je spojena právě s Plzní. „Přišel jsem, i když mám strašný kašel,“ přiznal a na důkaz své nezdolnosti z pódia i zazpíval. V letošním roce, kdy oslavil pětasedmdesátku, vydal s Katapultem novou desku a rozjel úspěšné koncertní turné, které bude pokračovat i v příštím roce.

Poprvé byla letos udělena i mimořádná cena – takzvanou Křišťálovou cihlu obdržel jeden ze zakladatelů nadace a její první ředitel, herec Jiří Novotný.