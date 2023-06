Sladkou tečkou byl v podobě vítězství byl odměněn přeštický oddíl národní házené, který se na poslední chvíli ujal organizace mistrovství republiky dorostenců. Jen díky obětavosti jeho členů se totiž turnaj mohl nakonec odehrát.

Mistrovství České republiky národní házené v kategorii dorostenců v Přešticích. Společné foto vítězů, Mistrů republiky v kategorii dorostenců - TJ Přeštice. | Foto: Štěpánka Šatrová

Do Přeštic Cuplynulý víkend přijela dorostenecká družstva Řevnic, Staré Vsi, KNH Chomutov, Jihlavy a Podhorního Újezdu, když je doplnil domácí celek. Během třídenního klání se střetli všichni soupeři každý s každým a patnáct zápasů rozhodlo o pořadí na stupních nejlepších. Velikými favority byli domácí dorostenci, kteří svoji převahu dokázali od začátku naplňovat a šli od vítězství k vítězství. Nejprve v pátek porazili Starou Ves 24:18, následně pak Podhorní Újezd 25:17. Sobotní dopolední zápas znamenal další vítězství nad NH Řevnice 24:19 po velice vyrovnaném poločase 13:12. Boje o medaile vrcholily již odpoledne. Po prohraném poločase 7:8 s Jihlavou Přeštičtí zápas otočili a vyhráli 14:11. Souhrou výsledků šli do zápasu v neděli již jako mistři a porazili Chomutov 28:16. Vítězem mistrovství republiky se tak bez porážky stali dorostenci TJ Přeštice před Řevnicemi a Starou Vsí.

Při závěrečném nástupu Přeštičtí převzali pohár za vítězství a zlaté medaile, ale neztratili se ani při vyhlašování nejlepších jednotlivců. Nejlepším obráncem byl vyhlášen Jan Hranáč, druhým nejlepším útočníkem Jakub Brada a třetím nejlepším brankářem Petr Štádler. Jakub Brada byl zároveň nejlepším střelcem, když nastřílel 61 branek.

Spokojen byl trenér Luboš Brada: „Kluci výborně odehráli jaro, postoupili jsme na vrub favorizovaného Božkova. Na mistrovství se těšili, dokázali postupně všechny soupeře přehrát, i když to někdy nebylo lehké. samozřejmě ve vypjatých chvílích to bylo na základu, ale na hřiště se dostali všichni. Nyní odcházejí dva tahouni, Kuba Brada a Honza Hranáč, ty bude hodně těžké nahradit, ale budou mít šanci předvést se další, měli by přijít čtyři ze starších žáků, budeme muset změnit styl, nyní to bylo vše na Kubu.“

Některé chyby viděl asistent Pavel Touš: „Měli jsme trochu pomalejší rozjezdy, část prvního poločasu nám vždy trvalo se srovnat s hrou protivníka a nalézt na něj protizbraň. S Jihlavou jsme se trápili ještě na začátku druhého poločasu, její styl nám neseděl, ale kombinační hrou dokázali kluci jejich obranu přehrát. Jinak je potřeba poděkovat všem pořadatelům, rodičům, sponzorům. Měli jsme opravdu pekelně domácí prostředí.“

S tím souhlasí i vedoucí družstva Mirka Kalčíková: „Tak hlasitý povzbuzující fan-klub jsem ještě nezažila. Poděkovat bych chtěla pořadatelům, byli strašně obětaví, vždyť jinak by se možná mistrovství neuskutečnilo. Kluci byli výborná parta, táhli za jeden provaz, vlastně lano, jeden dokázal pomoci druhému, šli tvrdě za svým cílem. Až v neděli odpoledne přiznali že zlato chtěli. Odcházejí nám dva hráči, Kuba a „Hrany“, pro ně to bylo správné vyvrcholení dorostenecké kategorie.“ Jako bývalá hráčka si troufne i hodnotit: „Pro nás nejhorší soupeř byla Jihlava, v každém družstvu byl výrazný jednotlivec, u nás si myslím že rozhodla parta, ochota zaskočit jeden za druhého. Spokojeni jsme byli i s rozhodčími (Leugner, Rauch, Gorpiel a Hejl).“