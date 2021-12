Medvědí mléko a makové knoflíky. Vyzkoušejte recepty od redaktorů Deníku

Stejně jako redaktoři Deníku se jistě i vy, naši milí čtenáři, těšíte na pár dní volna. A co by to bylo za odpočinek, abychom si při něm trochu nezamlsali a maličko nepopili. Máme pro vás pár tipů na recepty z naší redakce. A kdo má děti, ten je může zabavit prací! Jako, že vám rádi s výrobou dobrot pomůžou, samožřejmě!

Makové knoflíky. | Foto: Anna Bejvlová