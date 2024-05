„Hej rup“, „o metr zvednout“, „ doprava, teď trochu doleva,“ a „další metr“, opět znělo dnešickou návsí poslední dubnový podvečer. Místní totiž opět stavěli májku.

Dnešická náves se opět pyšní nově postavenou májkou. Dozdobit i věnec. | Foto: Petr Šatra

A správně postavit májku to není jen – přivez, postav. Nejdříve je nutno vhodný strom najít v lese, porazit, přivézt, očistit, odkornit až na vrcholový stromek. Pak ji na místě patřičně ozdobit. To se již schází pomalu celá obec, zdobit pomáhají i děti. Pak již přichází parta silných chlapů, májku vezmou, jak se říká 'do teplejch', přenesou na místo a začíná nejobtížnější část - postavit a zakotvit. Vše pouze za pomoci 'ruční' zvedací techniky. A to vše protože k Filipojakubské noci či jinak noci pálení čarodějnic májka neoddělitelně patří.

„Tady ve Dnešicích vždy hlavními organizátory májky byli hasiči. Už táta mi to vyprávěl, jak to bylo, a co tady žiju, platí to nadále. Takže už je pěkných pár desítek let. Pomoci samozřejmě přijdou další,“ vracel se roky zpět jeden z pamětníků a zároveň velitel jednotky dobrovolných hasičů Karel Malý. A takovou 'třešničkou na dortu' bylo večerní posezení u ohně s celonočním hlídáním májky. Vždyť, co kdyby chtěl náhodou někdo z cizích vyrazit a pokusit se májku podříznout…

A Dnešice samozřejmě nebyly jedinou obcí, kde májku stavěli. Tradici dodrželi také v nedalekém Černotíně, kde se akce odehrála pod patronací místních dobrovolných hasičů.