"Velkolepé divadlo pod širým nebem mě naprosto nadchlo. Verdiho hudba, soulad tónů hudby a ladění hlasů bylo prostě famózní. Kostýmy, výprava, orchestr všechno do sebe zapadalo a počasí přálo. Před covidem jsem se mohla dva roky osobně do projektu zapojit jako součást komparzu, takže můžu za sebe říct, jak všechno klapalo v zákulisí. Spousta lidí, co dohlíží na každou sekundu představení a aby bylo vše, jak má… přesně tak to fungovalo i z pohledu diváka. Děkuji za zážitek vedení divadla, že pokračuje v těchto velkolepých projektech, velký dík panu režiséru Tomáši Pilařovi a hlavně všem zúčastněným. Bylo to jedním slovem boží a tak to ocenil i ten "nahoře" a pustil déšť až když jsme šli k autům," nešetřila chválou Eva Pomyjová z Kladrub.

Za příspěvek děkujeme Martině Sihelské.