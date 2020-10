„Po roce 1948, kdy došlo ke znárodnění soukromého sektoru, následovalo sloučení plzeňských ateliérů. Největší z nich foto LANGHANS, posloužilo v roce 1950 k založení nového družstva FOTOGRAFIA. Pod pozdějším názvem Fotografie U Zvonu zde působilo od roku 1953 až do září 2020, tedy úctyhodných 67 let.“

Sedmaosmdesátiletý nestor plzeňských fotografů Jiří Plzák pokračuje ve vzpomínkách, byť své milované řemeslo dosud provozuje. „Foto po celá léta sloužilo tisícům zákazníků. V průběhu let se tam vystřídali tři vedoucí. Od roku 1951 až do roku 1960 to byl Milan Navrátil, v letech 1960 až 1993 Jiří Plzák a od roku 1994 do září roku 2020 Ester Burdová. Mimo to jsem ještě 15 let působil v nedalekých Dobřanech. Jako portrétní fotograf jsem nafotil tisíce snímků a jejich vyvoláváním v komoře strávil bezpočet hodin.“

Dále naslouchám stručnému výčtu jmenovaných akcí. „Jen svateb jsem vyfotil přes 18 500, stovky základních a mateřských škol, mnohé zakázky často přicházely i z různých podniků. Například pro družstvo Snaha jsem pořizoval snímky bot, kabelek či pásků, pro Kovopodnik zas antény a čerpadla, pro Restaurace a jídelny to byly obložené mísy, zákusky, dorty atd. Fotil jsem naprosto všechno.“

Na můj dotaz, zda některé jeho snímky mají zvlášť významnou historickou hodnotu, odvětil, že jde o záběry srpnových událostí roku 1968. U příležitosti 40. výročí z nich byla v Plzni instalována obsáhlá výstava a k padesátému výročí vyšla kniha.

Při představě této nekonečné práce se člověku tají dech, ale vyprávění zdaleka nekončí. „Také jsem pořizoval fotodokumentaci děl mnoha významných plzeňských výtvarníků, kterými byli akad. mal. Jiří Kovařík, grafik Zdeněk Světlík, malíř a grafik Josef Hodek, keramik a malíř Jaroslav Pleskal, akad. mal. Vladivoj Kotyza, malíř Jiří Patera, malíř, grafik a pedagog Lumír Topinka, malíř a vysokoškolský pedagog doc. Karel Frauknecht, knihař, malíř, grafik a fotograf Miroslav Tázler, malíř Ladislav Fládr, malíř, grafik a ilustrátor Josef Ladislav Jícha, akad. mal. Josef Jíra, akad. mal. a grafik Jiří Bouda, kreslíř, malíř a grafik Karel Votlučka, malíř František Pavlas, akad. soch. Jaroslav Bocker, akad. mal. Stanislav Staněk, malíř a grafik Svatopluk Janke a řada dalších.“

Skromně pak jmenuje i zasloužená ocenění. „V průběhu let jsem obdržel tři desítky diplomů a řadu čestných uznání, včetně pěti cen z mezinárodních výstav. Vážím si čestného uznání za fotografickou činnost, které jsem převzal v Praze, další z nich byly například za portréty členů činohry, opery, operety a balety u příležitosti stého výročí Divadla J. K. Tyla, za fotodokumentaci pro Národopisné muzeum v Plzni, obrazovou fotodokumentaci knih pro lidové školy umění atd.“.

„Jsem rád, že jsem žil naplno a za šedesát let své fotografické činnosti posloužil tolika lidem.“

Dodává závěrem ohlédnutí za svým naplněným životem legendární plzeňský fotograf Jiří Plzák.

Výše uvedená provozovna kromě fotoateliéru, který byl vždy hojně využíván, poskytovala i mnohé služby. Vyvolání a zhotovení fotografií různých formátů i povrchů, ale i tisk na plátno nebo velkoformátový tisk. K pestré nabídce fotografického sortimentu patřily též různé druhy foto alb, rámečků i stojánků.

Dnešní moderní technika umožňuje i rekonstrukce poškozených fotek, potisk hrnků, polštářků či triček. Naopak díky moderním technologiím s kvalitní optikou klasické zpracování fotografií značně utrpělo. Pomocí mobilních telefonů a tabletů si lidé fotografie zpravidla pořizují sami a následně jen elektronicky archivují. Nostalgické listování v rodinných fotoalbech se pomalu vytrácí a stává se historií.

Eva Hubatová