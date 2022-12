U příležitosti zahájení provozu byla malá slavnost spojená s přestřižením pásky. „Teprve když lávka nebyla, tak jsme všichni poznali jak strašně chybí, jak je potřebná. Dětem z Příchovic do školy, dospělým do práce, přeštickým zahrádkářům a vodákům nebo prostě všem při procházce. I mě chyběla, při mých aktivitách, při cestách na skautské výpravy. Proto jsem rád, že stavební firma dodržela slovo a termín stavby a předání. Je to takový dárek k Mikuláši pro naše občany,“ popřál občanům i k vánočním svátkům starosta Tomáš Chmelík. „Tahle lávka je nejen spojení dvou břehů řeky, ale měla by být také spojením mezi lidmi,“ mimo jiné při žehnání řekl místní vikář Karel Plavec.